„Trochu nás rozhodil koronavir, protože tam jsou další požadavky, ale nový školní rok zahájíme,“ řekl ředitel Základní školy Otakara Březiny v Počátkách Jaroslav Blažíček.

V počátecké základní škole pokračuje rekonstrukce, která by měla být hotová v srpnu příštího roku. „Učebny ve škole jsou k dispozici. Ale ty odborné ještě nejsou vybavené, takže ty budou moci žáci využívat až koncem září,“ doplnil Blažíček.

Na Základní škole Osvobození v Pelhřimově, kde jsou s instrukcemi k pandemii koronaviru od ministerstva spokojeni, stihnou opravu šaten dokončit do začátku nového školního roku. „Teď jsou instrukce mnohem jasnější. V manuálu máme přesně uvedeno, co je doporučení, co je informace a co je závazná část, kterou musíme dodržovat. Je to moc pěkně a přehledně udělané,“ pochvalovala si ředitelka pelhřimovské Základní školy Osvobození Šárka Třísková.

Dodala také, že v režimu, který měli nastavený na prvním stupni před prázdninami, budou bez problémů pokračovat.

Ve škole je však na podzim čeká rekonstrukce tří učeben. „Jedná se o zhruba sedmimilionový projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Ještě čekáme na výběrové řízení, které se protáhlo. Jinak jsme měli začít už o prázdninách,“ poznamenala Šárka Třísková.

Na Základní škole v Senožatech vyřešili potřebné práce a opravy v době koronaviru, kdy byly školy zavřené. „Malovali jsme všechny třídy, vybudovali jsme venkovní přírodní třídu, měnili jsme dlažbu kolem umyvadel a také jsme obměnili některý nábytek ve třídách,“ přemítala ředitelka senožatské školy Iveta Neradová. Teď už se tak ve škole v Senožatech budou moci soustředit na samotnou přípravu nového školního roku a dodržení hygienických opatření.