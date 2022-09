Domy vzniknou poblíž fotbalového hřiště. Předseda tělovýchovné jednoty Jiří Nepraš doufá, že by nově příchozí mohli posílit sportovní oddíly. „Chybí nám tady mladá krev. Za poslední dva roky hodně dětí od sportu uteklo. Třeba ve fotbale jsme spojení s další obcí, protože máme málo kluků. Když se sem nastěhují nové rodiny, mohlo by se podařit situaci zvrátit. I když to asi ještě chvíli potrvá,“ řekl Deníku muž, který se v Novém Rychnově stará o sport.