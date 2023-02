Zájem o nový typ bydlení byl značný. „Všechny byty jsou obsazené. Počet žádostí převyšoval nabídku nájemních bytů,“ sdělil v pondělí odpoledne Deníku starosta. Z desítek let nevyužívaného chátrajícího objektu v centru obce byl vybudován bytový dům. Přestože s nákladnou rekonstrukcí pomohly dotace, investice se obci v nájemném vrátí dle propočtů za dvacet let.

Obec donedávna vlastnila šest obecních bytů v areálu želivského kláštera, ale před dvěma lety se stala jejich majiteli v rámci mimosoudního vypořádání kanonie premonstrátů. Jiné obce napříč krajem obecní byty privatizovaly už před desítkami let. Opakem jsou například Horní Dubenky na Jihlavsku, kde je jednadevadesát obecních bytů. „Všichni se schovávají za to, že jsou to starosti navíc, ale když se o to staráte, tak je to relativní. Za prvé je to majetek a za druhé je z nich příjem,“ vysvětlil Deníku předloni tehdejší starosta Jan Lapeš.

Podobně vše vidí v Želivě. „Jelikož stále máme zájemce o nájemní bydlení, chceme vybudovat postupně další byty. Máme několik variant, ale zatím bych je nerad zveřejňoval,“ uvedl starosta a naznačil, že klíčovým faktorem bude získání vhodného objektu. V obci jsou nevyužité nemovitosti, které se k tomuto účelu hodí, proto stavět na zelené louce není aktuálně v plánu.

To nechá starosta zájemcům o výstavbu rodinných domů. Osmatřicet zasíťovaných parcel chce připravit sama obec, dle starosty to zvládne bez účasti developera. „Aktuálně jsme před územním řízením,“ poodhalil stadium příprav starosta.