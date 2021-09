Jak se zdá, první majitelé by mohli Vánoce oslavit už v novém. „Do konce října chceme kolaudovat, od toho se bude odvíjet všechno ostatní,“ uvedl Jiří Matiášek, předseda Stavebního bytového družstva Pelhřimov, které má stavbu domu a prodej bytů na starosti.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV domě vznikly byty o velikosti 1+kk, 2+kk a 3+kk. „Aktuálně jsou ale volné jen ty větší, třípokojové. Ostatní jsou prodané,“ prozradil Matiášek. Cena toho nejvyššího převyšuje čtyři miliony korun.

Dělníci ale na sídlišti Míru nekončí. Hned vedle nové bytovky do dvou let vyroste ještě jedna a v dalších letech pak dvoupodlažní parkovací dům pro asi osmdesát aut. „V této lokalitě žije čtvrtina obyvatel Pacova a je tady opravdu velký problém s parkováním,“ přiznal pacovský místostarosta Lukáš Vlček. „Od této stavby si proto slibujeme, že to alespoň částečně vyřeší,“ dodal.