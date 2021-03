Prokouklo tady téměř vše. „Vybudovali jsme úplně nové zázemí pro fotbalisty i pro veřejnost, která zápasy navštěvuje. Významně se zmodernizovala tribuna, udělalo se nové zavlažování a také tenisové kurty,“ vyjmenoval Vlček.

Prostor je teď navíc díky modernizaci bezbariérový. „To tady dlouhodobě chybělo, protože tam byly různé schody. Nyní areál splňuje bezbariérové standardy, což považuji za velké pozitivum,“ vyzdvihl Vlček.

Do rekonstrukce mluvily i místní sportovní spolky. „Na to si potrpíme. Sportovci si sami definovali, jak to bude celé vypadat a chodili i na kontrolní dny. My, jakožto město, jsme pak celý proces pouze moderovali a hlídali, aby byly splněné zákonné normy a finanční mantinely,“ zavzpomínal Vlček.

Společnými silami tak celou rekonstrukci dovedli ke spokojenosti všech. „Jsme z toho nadšení. V září jsme tam měsíc trénovali, i když v omezeném režimu, a dokonce jsme tam odehráli dva zápasy. Těšíme se, až budeme moci zahájit novou sezonu,“ svěřil se předseda pacovských fotbalistů Jaroslav Praveček.

Podobný názor má i pacovský starosta. „I mně se výsledek moc líbí. S původním stavem se to vůbec nedá srovnávat. Mrzí mě jen to, že areál v současné době kvůli epidemickým opatřením nemůžeme používat. Ale to přijde,“ usmál se Vlček.

Stejně tak doufají, že nakonec vyjde i slavnostní otevření. Byť s malým zpožděním. „Rádi bychom ho udělali a celý areál představili veřejnosti. V tuto chvíli však nedokážeme říct, kdy to bude,“ pokrčil rameny pacovský starosta.

Zmodernizovaný sportovní areál Za Branou v Pacově

Celá akce vyšla na zhruba osmadvacet milionů korun. „Sháněli jsme na ni různé prostředky a nakonec jsme uspěli u ministerstva školství. Dostali jsme od nich třináct a půl milionu. Dalších tři a půl nám pak dal kraj,“ prozradil Vlček.

Areál Za Branou je největším sportovištěm v regionu. „Jeho využití je opravdu velmi široké a univerzální. Slouží například pro potřeby fotbalistů, tenistů, ale i naše školy. V neposlední řadě je navázaný na další zájmové aktivity, jako jsou třeba hasiči,“ dodal Vlček.