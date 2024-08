Nové občerstvení i s posezením uvítá Jana Vazačová, která do Pelhřimova jezdí autobusem každý den. „Myslím si, že otevřít takovou prodejnu v této lokalitě je dobrý nápad. Tady je akorát kebab, jinak tu nic není. Myslím, že to sama určitě využiju,“ svěřila se Vazačová.

Nová prodejna otevře v pondělí 2. září v pět hodin ráno. „Zkoušíme to tam otevřít i kvůli snídaním a svačinám pro lidi, kteří jezdí do firem. Mohou se tam zastavit, dát si pečivo, vzít si sekanou nebo salát s sebou,“ vysvětlil majitel Zdeněk Vrátil.

Za příznivého počasí bude u podniku otevřená i zahrádka. „Maminky tam budou moci posedět, dát si chlebíček nebo zákusek. Ti, kteří budou čekat na autobus, tam mohou přijít. Nic podobného v této lokalitě není,“ přiblížil majitel.

Občerstvení U Jelena tak nabídne nejen lidem, kteří čekají na autobus, ale i projíždějícím, příležitost, jak se rychle najíst, a nebo koupit jídlo domů či do práce. „Lidé dnes zpohodlněli, takže je potřeba mít u podniku nějaké parkoviště, aby to fungovalo. U Občerstvení U Jelena se nechá zaparkovat, máme prostory před obchodem pro dvě auta,“ vysvětlil Vrátil.

Teplé jídlo

Kromě chlebíčků, zákusků a obloženého pečiva bude v nabídce i teplé jídlo. „Sortiment bude denně jiný. Bude na výběr zhruba ze šesti jídel. Stálá bude sekaná a řízky, další jídla budou různá. Každý den v nabídce budeme mít polévku a určitě někdy uvidíte rizoto, zapékané brambory, různé směsi. Budeme to obměňovat,“ popsal Vrátil.

Přestože bude občerstvení otevřeno v lokalitě, kde podobný podnik chybí, majitel jisté obavy má. „Mělo by to být pěkné, ale záleží, jak to všechno bude fungovat. Dnešní doba je složitá, lidé šetří. Peníze nejsou, je to znát. Jsou lidé, kteří to ocení, ale i ti, kteří to neocení,“ zamyslel se nad situací Vrátil.

Občerstvení bude příjemnou změnou nejen pro lidi, kteří cestují autobusem, ale i pro maminky s dětmi. „Pokud nám to situace dovolí, chtěli bychom tam udělat i nějaké dětské hřiště. Rád bych tam vybudoval zázemí pro maminy s kočárky, aby tam mohly posedět, dát si kávu se zákuskem, a děti, aby se mohly vyřádit,“ popsal své plány majitel. „Jsou tam ale i lidi, kteří okolo chodí, dělají bordel, takže uvidíme, jaká bude situace,“ dodal.

Přípravy jsou v plném proudu. „Je to teď čtrnáct dní, co jsme to dostali, takže tam makám od rána do večera, abychom to stihli do září připravit kvůli dětem, které si budou chtít koupit svačinu do školy,“ upřesnil Vrátil.

Výhodou podniku bude, že občerstvení zákazníci dostanou rychle, takže si na jídlo nebudou muset vyhrazovat mnoho času. „Jídla tam budou ve stylu rychlého občerstvení, co si člověk přijde koupit, aby doma nemusel vařit. Nebo bude možné si dát na místě teplou polévku, nebo sekanou se salátem. Aby se člověk nemusel nikde zdržovat, mohl se během deseti minut najíst a jet. Nebo si to vzal s sebou,“ doplnil Vrátil.

Vedení města Pelhřimov tuto změnu v okolí autobusového nádraží vítá. „Je to soukromé, takže o tom tolik informací nemáme. Nicméně takovéto občerstvovací zázemí v této lokalitě asi opravdu chybí, takže to kvitujeme,“ sdělila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.