Lesklá hladina rybníka Stráž v Pelhřimově přilákala o prvním svátečním dnu ve středu 5. července zvědavé návštěvníky. Na zájemce čekala písečná pláž i dřevěná mola. Revitalizace rybníka nedaleko centra přišla radnici asi na třicet milionů korun. Slavnostně se otevře za dva týdny.

Revitalizace rybníka Stráž v Pelhřimově je u konce. Jak to tam vypadá? | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Rozlehlá pláž, dřevěná mola a procházka kolem hráze oslovily Milana Strnada z Pacova. „Jedeme s vnučkou na výlet do Pelhřimova, je tam nějaká akce pod věží pro děti. Zastavili jsme se tady. Kdybych tušil, jak je tu pěkně, vzali bychom si snad plavky. Hned bych se tady vykoupal,“ litoval.

Danu Sobotkovou z Pelhřimova přivedla na hráz rybníka zvědavost. „Chtěla jsem vidět, jak to na Stráži vypadá, jestli se tu dá v létě koupat. Moc se mi to líbí, hlavně ta pláž. Na mole se hezky odpočívá je to jak u moře,“ pochvalovala si. I několik dalších návštěvníků se nechalo slyšet že jim rybník hlavně ve směru k restauraci a jeho mola připomínají mořské pobřeží. "Jen aby to někdo brzo nezničil," povzdechl si další návštěvník Luboš Maršík.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kolem hráze rybníka vede cyklostezka dlouhá víc než kilometr. Kdo se ale touží projít kolem hráze aniž by se proplétal mezi cyklisty a bruslaři, může se projít v klidu po dřevěných chodnících pod vysokými stromy. Na návštěvníky už čeká parkoviště a nové lavičky. Autorem studie je pražský architekt Vojtěch Kratochvíl. „Návrh revitalizace okolí rybníka Stráž v Pelhřimově má za cíl přinést nové možnosti využití a prostřední rybníka celkově kultivovat,“ řekl o projektu jeho autor. Místostarosta Pelhřimova Zdeněk Jaroš označil proměnu rybníka Stráž za nadčasový projekt. Z třiceti milionů, které radnice za obnovu rybníka vydala bylo přes jedenáct milionů z dotace.

Restaurace na hrázi je zatím zavřená, ale otevře už 14. července. Má nového nájemce Zdeňka Svobodu z Pehřimova. Upřesnil, že restauraci u rybníka bude provozovat zatím pod názvem Občerstvení Stráž. „Než vymyslíme něco lepšího," řekl naposledy Deníku.O budoucí podobě rybníka Stráž a jeho okolí rozhodli obyvatelé Pelhřimova ve veřejné diskusi již před čtyřmi lety. Symbolicky se obnovený rybník otevře na slavnosti 20. července.

Proměna rybníka Stráž: cena revitalizace cca 30 milionů korun; dotace činí přes 11 milionů korun. Stavební objekt je složený z víceúčelové stezky, chodníku, parkoviště a odpočinkové zóny s lavičkami. Nebude chybět ani pláž a dřevěné molo. Co se týká stezky, tak ta je řešena jako víceúčelová o délce 1 280 metrů a šířce 3 metrů.