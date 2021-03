Nová zbrojnice bude sloužit jak členům jednotky požární ochrany obce, tak i sboru dobrovolných hasičů. Ti v Olešné působí již přes sto deset let. „Je to splnění snu nejen našeho, ale i našich předchůdců,“ pochvaloval si Jan Svoboda, velitel zásahové jednotky obce.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkDodal také, že nová požární zbrojnice byla už v minulosti plánována jako součást víceúčelové budovy, během jejíž výstavby však dostal na místě přednost obchod. „Sice jsme plánovali pokračovat přístavbou zbrojnice k této víceúčelové budově, ale nakonec to trvalo skoro čtyřicet let, než se na tomto místě podařilo začít novou požární zbrojnici stavět,“ počítal Jan Svoboda.

Hlavním důvodem stavby bylo zlepšení podmínek pro práci olešenských hasičů. „V patře bude špinavá i čistá šatna, školicí místnost a nezbytné sociální zařízení. Do čisté šatny plánujeme i malou kuchyňskou linku s pračkou pro údržbu naší výstroje,“ vyjmenoval Svoboda.

V již zmíněné školicí místnosti si navíc chtějí hasiči vystavit i něco z jejich bohaté historie.

V přízemí budou parkovací stání pro obě dvě zásahová vozidla a technická místnost. „V budoucnu bychom rádi ještě přistavěli věž pro sušení hadic a přemístili na ní i poplachovou sirénu,“ doplnil velitel zásahové jednotky.

Z roku 1912

Stará hasičská zbrojnice, která leží nedaleko té nově vznikající, pochází z roku 1912. „Je v ní místo jen pro dopravní automobil a osobní výstroj členů jednotky. Cisternovou automobilovou stříkačku tak parkujeme v technickém zázemí obecního úřadu na druhém konci návsi, což nás při vyhlášení poplachu velmi zdržuje při výjezdu na místo události,“ poukázal hasič na komplikace, které už brzy nebudou muset řešit. Původně měla být hasičská zbrojnice v Olešné postavená už v loňském roce. Budování ale prodloužily komplikace, které se objevily během stavby. „Loni v únoru došlo k technickému poškození budovy, u kterého nebylo jasné, co to způsobilo. Museli jsme udělat nějaké posudky. Navíc jsme řešili, jak pokračovat a kdo to zaplatí,“ přemítal Petr Šlak.

Tím se stavba na několik měsíců zastavila. Začít opět pracovat mohli dělníci v Olešné až v průběhu letních prázdnin. Druhý termín pro dokončení stavby nové zbrojnice je stanovený na konec letošního července. Stavba hasičské zbrojnice vyjde zhruba na jedenáct milionů korun.