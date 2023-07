Pohodlnější cestování vlakem čeká obyvatele Horní Cerekve na Pelhřimovsku. Do čtyř let má v obci vybudovat Správa železnic novou zastávku.

Obyvatelé Horní Cerekve se dočkají další vlakové zastávky. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Nová železniční zastávka má podle informací Českého rozhlasu vzniknout poblíž přejezdu u Zámeckého rybníka. Stávající zastávku s názvem Horní Cerekev tak doplní nová, která ponese název Horní Cerekev - město.

Zastávku vybuduje v Cerekvi Správa železnic. Dělníci se do práce pustí na jaře příštího roku a hotovo má být podle plánu do čtyř let.