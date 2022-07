V uplynulém týdnu krajští hygienici zaznamenali 160 nových případů nákazy koronavirem. „V týdnu mezi dvacátým a šestadvacátým červnem jich bylo jedenasedmdesát. Počátkem měsíce pak počty infikovaných činily kolem padesáti za týden,“ uvádí web ministerstva zdravotnictví.

Lidé přestali být vůči koronaviru ostražití, i když s návratem viru počítají. „Covid tu s námi bude, ale léto bez respirátorů a omezení jsme nejspíš přivítali všichni. Uvidíme, co přinesou další měsíce,“ podotkla například Marta Bartošková.

Nová vlna tak pomalu nastupuje zhruba o dva měsíce dříve než v předchozím roce. Loni totiž počty nově nakažených ve stejném období nepřesáhly dvacet případů týdně. Nárůst je tak zhruba desetinásobný.

Podle přednosty Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petra Husy se situace začíná jevit jako vážná. V plné síle by totiž covid mohl propuknout již v srpnu nebo září. Co do počtu nakažených by tak blížící se vlna mohla být rekordní, neboť začínají převládat subvarianty covidu s označením BA.4 a BA.5. „O subvariantách viru víme, že jsou až desetkrát nakažlivější, což je velice alarmují zpráva,“ upozornil Petr Husa.

Na druhou stranu je stále řeč o subvariantách covidu s označením omikron, který podle dosavadních zkušeností není tak nebezpečný jako jeho předchůdci a projevy u většiny populace připomíná běžné respirační onemocnění. Vysoké počty nakažených tak nutně nemusí znamenat vysoké počty hospitalizovaných. „Na novou vlnu je potřeba se nachystat. Nemocnice fungují ve standardním režimu a kdyby přišla masivní vlna, připravení na ni nejsme a nemáme ani pokyny z ministerstva zdravotnictví, že bychom se na to měli připravovat,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Ačkoli jsou převládající subvarianty více odolné vůči očkování a protilátkám navozeným předchozími onemocněními, je podle doktorů vakcinace stále nejúčinnější cestou, jak se proti onemocnění chránit. Lékaři proto doporučují očkování nejen třetí, ale i čtvrtou dávkou, aby obrana proti infekci byla co nejdříve a na co nejvyšší úrovni. „Stále platí, že očkování výrazně snižuje pravděpodobnost, že se nakažení dostanou s těžkou formou do nemocnice a na jednotky intenzivní péče. Už ve vlně, která byla vyvolaná mutací omikronu, bylo jasně vidět, že naprostá většina lidí, kteří k nám přichází, jsou lidé nedostatečně očkovaní, buď vůbec, nebo jen očkovaní dvěma dávkami,“ doplnil Husa.