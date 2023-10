Pelhřimovská nemocnice pozastavila registrace pacientů do nové ambulance dětského lékaře. Výjimku mají pouze nově narozené děti. Nemocnice registrace opět spustí v příštím roce.

Nemocnice zastavila registrace do nové ordinace pediatra. Obnoví je příští rok. Foto: poskytla Nemocnice Pelhřimov

Nová ambulance pro děti a dorost začala v Pelhřimově fungovat od letošního září. Lidé ji najdou v nově otevřeném pavilonu pelhřimovské nemocnice. Ambulance se specializuje na péči o děti do patnácti let věku. „Od 11. října nemocnice dočasně pozastavuje registraci nových pacientů do Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost s výjimkou novorozenců. K touto kroku jsme se rozhodli z důvodu zachování kvality péče a optimalizace stávajícího pacientského zázemí,“ vysvětlila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Rodiče dětí ale nemusí zoufat a mohou zkusit štěstí příští rok. „Rodiny, které hledají nového praktického lékaře pro děti a dorost, mohou znovu začít podávat žádosti o registraci v příštím roce. Datum včas oznámíme,“ doplnila mluvčí Knapová.

