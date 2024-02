Aktuálně je situace podle představitelů firmy velmi nadějná. „Nikdo ale nechce pevně slibovat nějaké datum, neboť nevíme, jak rychle dokáže Drážní úřad reagovat na naši podanou žádost a jak rychle se podaří sestavit tým, který bude letos drážní dopravu provozovat. Chtěli bychom to nicméně stihnout do léta,“ řekl Deníku vedoucí oprav Jindřichohradeckých místních drah Jan Píšala.

Kvůli hojně využívanému vozovému parku a chybějící objednávce veřejné dopravy od krajů nicméně Píšala upozornil, že v případě znovuobnovení provozu na úzkorozchodné trati nelze v letošním roce očekávat tak frekventovaný provoz, jako tomu bylo před jeho přerušením předloni na podzim.

„Jsme ale v případě zájmu teoreticky technicky schopni zajistit provoz několika párů vlaků denně,“ podotkl Píšala a ujistil, že by se v takové situaci objevily na trati také legendární parní lokomotivy. Provozuschopné jsou v současné době dvě, vyjížděla by ale pravděpodobně pouze jedna.

Provoz úzkokolejky vyhledávané turisty i místními dočasně skončil předloni v říjnu poté, co Jindřichohradecké místní dráhy skončily v úpadku. Podle soudu dluží firma zhruba tři sta padesát milionů korun. V uplynulých dnech povolil Krajský soud v Českých Budějovicích její reorganizaci, kterou poslední lednový den schválili věřitelé.

Do sto dvaceti dnů tak musí věřitel Jan Kysela předložit konkrétní reorganizační plán. Podle vedoucího oprav Jana Píšaly představuje Kyselův návrh zcela odlišnou koncepci toho původního, se kterým dříve přišel někdejší ředitel Jindřichohradeckých místních drah Boris Čajánek. Ten z funkce odstoupil poté, co jeho rezignaci požadovala většina zbylých zaměstnanců firmy.

„Plán reorganizace pana Čajánka byl založený na utopických představách o předraženém prodeji tratí státu a nevratnému rozprodeji vozidel. Současná reorganizace by mohla být dobrým řešením problému s cestou k opětovnému nastolení řádu a stability dlouhodobě funkční úzkokolejky,“ vysvětlil Píšala.

Zdroj: Šárka Karpišová

Pokud se do sto dvaceti dnů od vyhlášení reorganizace nepodaří navrhovateli domluvit s ostatními zainteresovanými subjekty, vrátí se věc k novému hlasování zpět k věřitelům.

„Pak by byl reálný i nyní zamítnutý konkurz, což by mohlo znamenat odprodej celého podniku novému majiteli. V současné době jsou známi tři vážní zájemci o odkup majetku firmy a opětovné provozování úzkokolejky ve vlastní režii, takže ani tato varianta by nemusela pro úzkokolejku znamenat definitivní konec,“ upřesnil pro Deník Píšala.

Zájem o provoz úzkokolejky dosud projevila firma WTT, brněnská společnost Gepard Express a firma z Polska. „Nevnímám úzkokolejku pouze jako atrakci. Myslím, že je významným technickým kulturním dědictvím a jsem s ní spjatý i osobně. Ve stanici Hůrky jsem totiž měl svatbu a na úzkokolejce strávil hodně času,“ zdůvodnil před časem zájem brněnský podnikatel a vlastník společnosti Gepard Express Albert Fikáček. Jeho firma je držitelem všech licencí a osvědčení potřebných k provozování drážní dopravy.

Jednou z verzí reorganizace je rovněž odkup části majetku okolními obcemi. Přesné podmínky a procedury možného převedení ale dosud nejsou jasné. Na obnovení provozu úzkokolejky by přitom změny nemusely mít žádný dopad, protože cesta k získání osvědčení a opětovnému zprovoznění trati probíhá nezávisle na způsobu úpadku.

Samotní představitelé Jindřichova Hradce, odkud vlaky vyjížděly, chtějí na co nejdřívějším obnovení provozu spolupracovat. „Celkově vnímám situaci pozitivně. Po více jak roce má dceřina společnost již pomalu všechnu potřebnou dokumentaci, která je nutná pro provoz na trati,“ podotkl jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Úzkorozchodná trať vede z Jindřichova Hradce do jihočeské Nové Bystřice a Obrataně na Pelhřimovsku. Trať do Nové Bystřice je dlouhá třiatřicet kilometrů, severní větev úzkokolejky do Obrataně je o třináct kilometrů delší. Mezi nejznámější místa na trase patří například lesní zastávka Kaproun, odkud vychází hustá síť tras pro turisty i cyklisty.