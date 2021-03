Než začne v Senožatech nová knihovna fungovat, mohou si zájemci půjčovat knížky jednou týdně na tamním úřadě.

Nově vzniklý prostor však bude mít větší ambice. „Jde o to, že tam nebude jen půjčování knih, ale ráda bych, aby tam lidé mohli chodit a sdružovat se. V knihovně by tedy mohlo vzniknout místo setkávání, kulturní centrum či dětský koutek,“ nastínila iniciátorka projektu a zastupitelka obce Eva Jurečková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkV plánu je do knihovny nalákat jak děti, tak dospělé. „Mohli by se tam dělat čtení pro děti nebo autorské besedy. Díky plátnu a dataprojektoru se tam budou moci promítat fotky, ale i filmy,“ řekla Eva Jurečková.

K dispozici bude počítač, internet i tiskárna. Součástí nově rekonstruovaných prostor je i kuchyňka. Příchozí si tak v senožatské knihovně budou moci koupit kávu nebo čaj. „Ideální představa je, že v knihovně budeme dělat například kurz pečení chleba, s dětmi budeme péct cukroví a pořádat budeme různé tvůrčí dílničky,“ pokračovala v představování smělých plánů Jurečková.

Teď stačí připravené prostory uklidit, zapojit v knihovně počítač a další příslušenství a začít stěhovat knížky z místnosti na obecním úřadu. „Jsem domluvená s pracovnicemi Městské knihovny v Pelhřimově, které poskytují podporu knihovnám v okrese, že mi pomohou roztřídit stávající knižní fond. Pak bychom dokoupili nové knížky,“ sdělila Jurečková s tím, všechno se bude odvíjet od aktuální situace.