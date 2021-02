Téměř šedesát let starou budovu základní školy by v Obratani měly nahradit nové modernější prostory. Vedení obce plánuje novou budovu základní školy začít stavět už letos.

ZŠ v Obratani. | Foto: Deník / Denisa Krejčí

„O tom vůbec nevím, ale rozhodně to vítám. Můj syn teď v Obratani chodí do první třídy, takže do této školy bude určitě chodit i dcera, která je teď ve školce,“ pochvalovala si maminka Lenka Menšíková z Obrataně.