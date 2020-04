V humpoleckém Muzeu Dr. A. Hrdličky se tak pustili do generálního úklidu skladu v přízemí, kde je uložený výstavní fundus či materiál k instalaci výstav. „Velký úklid včetně vymalování a položení nového koberce proběhl i v depozitáři s numismatickou sbírkou a v dalším depozitáři se sbírkovými předměty ve druhém patře,“ doplnila ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci Marcela Kubíčková.

V kině vyměnili začátkem dubna promítací plátno. Pracovníci kina se navíc pustili do rozsáhlé opravy plakátovacích ploch ve městě. Připravují také letní kino do zahrady muzea na Dolním náměstí a budují konstrukci na větší promítací plochu. Diváci se tak mají na co těšit.

Ani v městské knihovně, kterou však už 27. dubna znovu otevřeli, nezaháleli. „Knihovnice se věnovaly nutné opravě knižního fondu a inventuře a údržbě skladu knih. A to není práce na jedno odpoledne, vždyť celkový knižní fond naší knihovny čítá téměř čtyřiačtyřicet tisíc svazků a velké množství časopisů a periodik,“ poznamenala Marcela Kubíčková.

Potřebné rekonstrukce se v Humpolci dočkalo i Hliníkárium, které je neustále velmi lákavou atraktivitou.