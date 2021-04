Nezastavěný cíp Pacova bude minulostí. Vznikne tady polyfunkční dům

/VIZUALIZACE/ Podnikatel Zdeněk Bezemek přišel s nápadem, jak využít „vykousnutý zub“ mezi budovou bývalého Telecomu a finančním úřadem v Pacově. Pokud vše půjde hladce, zhruba do dvou let by tady chtěl postavit polyfunkční dům, který by poskytl zázemí pro podnikání i bydlení.

Polyfunkční dům v Pacově. | Foto: Město Pacov

„S tou myšlenkou jsem si pohrával celkem dlouho. Více než deset let vlastním budovu hned vedle, kde jsou kanceláře a knihkupectví, a přišlo mi fajn to spojit. Mohly by třeba mít společné technické zázemí,“ svěřil se investor stavby Zdeněk Bezemek. Využití nové budovy by totiž bylo ve stejném duchu. „Je to poměrně malý pozemek a moc se tam toho nevymyslí. Mojí vizí je mít dole komerční prostory a nahoře malometrážní byty. Není to žádný megalomanský projekt,“ nechal se slyšet Bezemek a dodal, že například restaurace nebo hospoda v tomto objektu nepřipadají v úvahu. Vrty v Píšti komplikuje vodní nádrž. I tak ale plánují vodovod a čističku Přečíst článek › Budova by vznikla u křižovatky Hronovy ulice a průtahu města. „Přijde nám to jako zajímavý záměr, kterým se rozhodně budeme dál zabývat. Máme radost, že je zde reálný investor, který chce zaplnit výraznou mezeru v zástavbě centra,“ sdělil starosta Pacova Lukáš Vlček. Některým se návrh nelíbí Podobně to vidí i další představitelé města. „Jsem rád, že se konečně našel někdo, kdo tu ulici po stavební stránce uzavře. Nějaký objekt tady chybí už delší dobu a zatím od toho zájemci vždy ustoupili,“ podělil se o svůj názor zastupitel Jiří Kačer. Některým z místních se ale návrh příliš nezamlouvá. „Vůbec se mi to tam nehodí, naproti přes silnici jsou hezké staré domy,“ oponovala Jana Hološovská. Pravidelný pohyb? Do kampaně se zapojil i Pelhřimov. Ti nejlepší získají ceny Přečíst článek › Vše je zatím ve fázi příprav. „Budou se k tomu ještě vyjadřovat stavební odbor a památkáři. Začít bych chtěl zároveň se stavbou kruhového objezdu, který vznikne místo současné křižovatky, a hotovo by mohlo být do dvou let,“ nastínil Bezemek své plány. V cestě záměru však stojí ještě jedna podstatná věc, a tou je výkup pozemku, který v současné době vlastní město. „Ten projekt se nám líbí, chceme o něm jednat dál a dát mu zelenou. Už tradičně ale pozemky prodáváme, až když je stavba hotová a zkolaudovaná. Do té doby dáváme jen souhlas se stavbou. Má to tu výhodu, že tím investora donutíme ji zbytečně neprodlužovat,“ vysvětlil na závěr Vlček.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu