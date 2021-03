Zmíněný vodojem ale leží mimo zastavěnou část obce. Nejprve tedy bude zapotřebí přivést k němu zdroj elektřiny.

„Teprve před čtyřmi lety se pesticidy začaly vzorkovat povinně. Dříve se to nedělalo. Vláda si vymyslela nový parametr na pesticidy, a tak jsme dostali výjimku na tři roky, která nám loni vypršela. Do tří let tedy musíme vybudovat úpravnu vody,“ potvrdila starostka Nového Rychnova Iva Reichová.

Čejkovský vodojem leží podle informací starostky v lesích. „Za ty roky, co se pesticidy testují, jsem zjistila, že ta hodnota různě kolísá. Myslím si tedy, že někdo pitnou vodu v Čejkově znečišťuje,“ přemítala novorychnovská starostka.

Vypátrat, odkud se zmíněná chemická látka bere, by podle ní měli odborníci. „Trochu mě mrzí, že zástupci ze životního prostředí přijdou a řeknou, ať s těmi pesticidy něco uděláme, nebo nám to zavřou. Už ale nešetří, jak se tam ty pesticidy dostávají. To je podle mě dost zásadní,“ poznamenala Reichová.