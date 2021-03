Je dobré, že nemusím platit celý nájem. Za to jsem ráda, pochvaluje si krok počáteckých radních Kateřina Košutová. V Počátkách na Pelhřimovsku totiž tamním živnostníkům, kteří teď svou činnost v nebytových městských prostorách provozovat nemohli, dali slevu na nájemném ve výši padesáti procent.

Ilustrační snímek. Peníze | Foto: Deník / Roman Dušek

„Poprvé byl nouzový stav nějaké tři měsíce, takže to jsme poskytli první slevu. Teď jde o období od října do února. Přišlo nám to fér. O vrácení zbylých padesáti procent nájmu si podnikatelé mohou zažádat stát,“ sdělil starosta Počátek Karel Štefl.