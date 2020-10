Pelhřimovští, kterým se v uplynulém roce narodilo miminko, tentokrát za svého potomka strom vysadit nemohli. Kvůli pandemii koronaviru se totiž již tradiční sázení v Pelhřimově uskutečnilo netradičním způsobem. Společné zahájení akce a následné sázení se tak letos z bezpečnostních důvodů neuskutečnilo.

Již zasazené stromky podél silnice z Pelhřimova směrem na Řemenov si tentokrát přišli rodiče pouze vybrat. | Foto: Petr Přibyl

Již zasazené stromky pracovníky tamních technických služeb si však rodiče mohli během středy 21. října a čtvrtka 22. října vybrat podle vlastního uvážení. Zuzana Nehasilová prozradila, že před čtyřmi roky sázeli stromek pro Nelinku u Stráže směrem na Starý Pelhřimov. „Dnes je to samozřejmě něco jiného než tehdy, ale my to moc neřešíme, pro nás je to veselé i takto. Jsem moc ráda, že se sázení uspořádalo aspoň tímto způsobem," usmála se maminka.