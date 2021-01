Nešvar v Pacově: zloději vykrádají kontejnery s textilem, věci pohazují po zemi

Co do třídění odpadů patří Pacovští k vysočinské špičce. Najdou se však tací, kteří toho zneužívají. Radnice teď totiž řeší jeden nešvar, a to vykrádání kontejnerů na textil.

Ilustrační fotografie. | Foto: Petr Baláž

„V poslední době se potýkáme s nepořádkem kolem kontejnerových stání, hlavně pak s poházeným textilním odpadem. Není však problém s jejich přeplněností, ale s tím, že zloději vykrádají jejich obsah. To, co pro ně nemá cenu, nechávají navíc ležet na zemi,“ postěžoval si starosta Pacova Lukáš Vlček. Zdroj: Deník Situaci se proto rozhodli řešit. „Nainstalovali jsme záznamová zařízení, abychom mohli krádeže i následné znečištění řešit,“ prozradil Vlček. Starosta Pacova Lukáš Vlček: Kroky radnice obhajuji i v hospodě Přečíst článek › Dále pak chtějí zapracovat na tom, aby oděvy v kontejnerech na textil neležely tak dlouho. V současné době jich je v Pacově šest a pracovníci svozové firmy je vyváží jednou za čtrnáct dní. „Budeme však jednat o jejich navýšení a především zintenzivnění svozů,“ nastínil Vlček. Jen za loňský rok vyvezli téměř třináct tisíc kilogramů textilního odpadu. „Spolupracujeme s firmou Dimatex. Veškeré oblečení putuje k dalšímu využití, a to buď pro charitativní účely nebo na hadry pro průmyslové využití,“ dodal Vlček.

