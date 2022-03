To však nebylo jeho jedinou motivací k odchodu. „Nastoupil jsem před dvěma lety. Brzy na to se rozjel covid. Kvůli němu narostla byrokracie. Museli jsme řešit distanční výuku a tak dále. Každopádně to všechno pro mě byla cenná a zajímavá zkušenost. Vidím, že škola má potenciál růst,“ dodal diplomaticky Hubata-Vacek.

Covid s byrokracií přiměl po šesti letech skončit také ředitelku Základní školy Božejov Alenu Matouškovou. Polovinu práce totiž musela trávit papírováním. „Na odchod se těším, i když mám školu ráda. Budu konečně mít po několika letech čas pro sebe. Ta byrokracie je neskutečná. Jelikož jsme malá obec, nemám tu zástupkyni. Musím si s tím poradit sama, a to bere neskutečné množství energie,“ svěřila se Matoušková a dodala, že se situace s covidem zhoršila. „Byl to poslední hřebík do rakve,“ prohlásila Matoušková.

Pivovar v Humpolci dělá pivní pálenku. Zájemci si počkají několik let

V Božejově už skončila možnost přihlásit se na post nového ředitele. Ozval se jediný kandidát. Vedení města o něm bude rozhodovat jedenáctého dubna. „Tehdy uvidíme, jestli uchazeče schválíme. Když to nevyjde, vyhlásíme další konkurzní řízení. Jinak bychom nového ředitele ustanovili prvního srpna. To by bylo ideální,“ uvedl starosta městyse Miroslav Tříska.

Důchod vyhlíží Vítězslav Skopal. Ředitele v Základní škole Horní Cerekev dělal sedm let. Podle svých slov ji přenechá v lepším stavu o tři sta procent oproti převzetí. „Byly to pracovně nabité roky. Podařilo se tu hodně vybudovat,“ zhodnotil svoje působení Skopal. Zároveň dodal, že pro něj bylo období psychicky náročné. Po rekonstrukci školy totiž hned přišel covid. „Ten byl víc vyčerpávající, protože to byla neviditelná práce. Když jsme tu stavěli, člověk viděl výsledky. To s covidem nebylo možné,“ porovnal obě zkušenosti Skopal.

Co o problému víme



Jaroslav Hubata-Vacek nastoupil v roce 2020 do Černovic jako krizový ředitel.



Předchozí ředitel bez souhlasu zřizovatele školy objednal stavební úpravy jedné třídy.



Byl kvůli tomu vedením černovické radnice odvolán.



Jaroslova Hubata-Vacek se nyní rozhodl odejít po pnutí ve sboru a covidu.



V Černovicích, Božejově a Horní Cerekvi už vyhlásili konkurzní řízení.



Nové ředitele volí zřizovatel škol, kterým bývají samotné obce.



Ředitelé funkci zpravidla plní šest let.



Po šesti letech často následuje rekonkurz.