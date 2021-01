„Dluží i chalupáři,“ konstatoval Daněk. Jak dodal, počet neplatičů, kteří mají v Jihlavě trvalý pobyt, stoupl loni o tři procenta.

Kolik dluží neplatiči



* Havlíčkův Brod 1,16 milionu

* Jihlava 3,8 milionu

* Třebíč 1,9 milionu

* Žďár nad Sázavou 590 tisíc

* Pelhřimov 1 milion

* Havlíčkova Borová 54 tisíc



Zdroj: Města za rok 2020

Vymáhání pohledávek není jednoduché. Situaci komplikuje koronavirus. „Město Jihlava kvůli pandemií na jaře 2020 slíbilo, že když se lidé zpozdí s uhrazením poplatku, ale stihnou ho zaplatit aspoň do 31. prosince, nebudou sankce. Někteří si to vyložili po svém,“ vysvětlil mluvčí magistrátu. Za normálního stavu mají obyvatelé Jihlavy povinnost uhradit platby za odpad do konce dubna. Dlužníky magistrát na nedoplatky upozorní písemně. „Potom je navštíví terénní pracovník a vysvětlí, že jim hrozí exekuce,“ upřesnil Daněk.

Poplatky za odpady a jejich výše jsou ve městech i obcích každý rok horké téma k diskusi. Například sdružení Arnika požaduje takzvané spravedlivé platby za odpad. „Ten, kdo hodně třídí a málo zaplní popelnici, má platit za odpady méně,“ vysvětlil za Arniku Matěj Man.

Spravedlivou platbu by uvítala například Jana Šenková z Havlíčkova Brodu. „V Brodě se za odpad platí už přes sedm stovek za rok. Nevím, proč mám platit stejně, když zaplním popelnici za 14 dnů, jako ten, který ji má plnou už za týden,“ postěžovala si paní Jana.

Starší pohledávky

Dluhy za nezaplacené odpady sčítalo koncem roku i město Třebíč. „V Třebíči dluží obyvatelé za komunální odpad za rok 2020 celkem 1,9 milionu korun. Vymahatelnost je dlouhodobě úspěšná u téměř poloviny dlužníků,“ sdělila mluvčí městského úřadu Irini Martakidisová.

Dlužníky má i Žďár nad Sázavou. „Neplatiči nám dluží za loňský rok 590 tisíc korun,“ informovala Alena Šimková z odboru komunálních služeb. Jak dodala, počty neplatičů z řad obyvatel Žďáru v porovnání s předchozím obdobím dokonce klesly.

Kolem milionu korun. Tolik dluží neplatiči za odpady městu Pelhřimov. „Do této částky počítáme ale i některé starší pohledávky, které se nám nedaří vymáhat,“ upřesnila Jaroslava Blažková vedoucí oddělení místních poplatků.

Přes milion korun dluží aktuálně za rok 2020 neplatiči odpadů v Havlíčkově Brodě. Jak upřesnila mluvčí městského úřadu Alena Doležalová, jsou i dluhy, které se táhnou několik let. „Část z nich se nakonec podaří přece jen zaplatit,“ podotkla Doležalová. Jak ale dodala, minimálně 200 tisíc korun odepisuje každý rok radnice v nevymahatelných pohledávkách. „ Jedná se o bezdomovce. Cizince, kteří se odstěhovali z města. Lidi, kteří mají sice pobyt u nás, ale nikdo neví, kde se zdržují. Někdy to jsou i lidé s velkým počtem exekucí,“ vysvětlila Doležalová.

Dlužníky mají nejen města. Například městys Havlíčkova Borová má seznam dvaasedmdesáti dlužníků. Mají v Borové trvalý pobyt ale nezaplatili za odpady přes 37 tisíc. „Chalupářů je 25 a dluží přes 17 tisíc,“ popsala situaci v Borové Iva Jarošová. Celkem dluží neplatiči odpadu Borové přes 50 tisíc.