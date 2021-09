V současné chvíli už budovu zbývá jen dovybavit nábytkem. „Vzniklo tam odpovídající zázemí pro zaměstnance, sklady, dílny, prostory pro administrativu a v podkroví pak ubytování pro sezonní dělníky a kanceláře pro budoucí rozvoj firmy,“ popsal starosta Pacova Tomáš Kocour.

Do nového se zaměstnanci Pacovské lesní těší. „V současnosti máme k dispozici jen zhruba dvacet procent toho, co na nás čeká Na Šimpachu. Potřebujeme větší prostory, navíc štěpky a dřeva neustále přibývá, takže nová stavba je rozhodně cesta správným směrem," svěřil se před časem jednatel spoelčnosti Josef Průša.

Areál Na Šimpachu město nevybralo náhodou. „Naším cílem je mít kvalitní a ucelené zázemí pro lesní práci i odpadové hospodářství,“ vysvětlil na závěr místostarosta Lukáš Vlček.