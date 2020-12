Nemocnice na Vysočině v problémech. V Pelhřimově chybí primář, v Brodě dva

Chystám se do důchodu. Hledejte si už teď za mě náhradu, vzkázal vedení nemocnice v Havlíčkově Brodě primář interny Josef Málek. Nemocnici chybí několik let i primář se specializací na ušní problémy. V ostatních nemocnicích je to podobné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Podle České lékařské komory ubývá specialistů nejen v řadách lékařů. I primáři stárnou a náhrada se za ně hledá těžko. „Pan doktor Málek je stále ve funkci, ale blíží se mu důchod a my chceme mít dostat času sehnat náhradu,“ upřesnila mluvčí brodské nemocnice Petra Černo. To, že nemocnice hledá primáře ušního oddělení, jen kopíruje podle ní situaci na celé Vysočině. „Primář ORL odešel do soukromé praxe. Dále jsme přišli o zahraničního specialistu, který se vrátil domů. V ambulanci a na oddělení se střídá několik lékařů,“ popsala Černo. Chybí i zástupce primáře na plicním. Zájemcům nabízí nemocnice náborový příspěvek tři sta tisíc tisíc korun. Časté střídání služeb, více práce a starostí. To jsou podle zdravotníků důsledky toho, že na oddělení chybí lékař. Pak je tu fakt, že v případě primáře, chybí šéf. Ten kdo vede, rozděluje práci a ukazuje směr. „Jaký je primář, takové je oddělení," zdůraznil ortopéd Jiří Stryhal z Vojenské nemocnice Brno. Sbírka umožní nemocnému chlapci z Havlíčkobrodska léčbu v zahraničí Přečíst článek › Některé nemocnice kvůli neobsazenému primariátu omezují činnost oddělení. Ale podle České lékařské komory oddělení nezůstává bez vlády. Místo primáře se vedení ujme jeho zástupce. Lékař s atestací druhého stupně. Co se týče péče o pacienty, pak nepřítomnost šéfa oddělení nesmí mít podle vedení krajských nemocnic vliv na kvalitu péče. Blanka Kučírková z Havlíčkova Brodu miluje seriál Nemocnice na kraji města. „Já si jako primáře vždycky představím pana Sovu. Primář je nejzkušenější, všechno řídí a léčí jen nejtěžší případy. Kdyby mě léčil primář, tak bych si byla jistá, že jsem v nejlepších rukách. To že oddělení v nemocnici žádného nemá, by mi asi vadilo. To bych měla pocit, že když se něco nepovede, nemám si komu postěžovat,“ povzdechla si pacientka. Chybí i v Pelhřimově a Jihlavě Jeden primariát je neobsazený i v nemocnici Pelhřimov. „Jedná se o radioterapeutické oddělení. Problém jsme vyřešili. Na základě dohody k nám začala jednou týdně jezdit lékařka z Jihlavy,“ sdělil ředitel nemocnice Michal Kozár. Nemocnice v Jihlavě vyhlásila podle mluvčí Moniky Zachrlové jedno výběrové řízení na primáře gynekologicko-porodnického oddělení. „V posledních letech dochází ke změnám, i primáři odcházejí do důchodu. Některá oddělení je složitější obsadit a hledáme nejenom na Vysočině. Například teď na urologické oddělení k nám přišel primář z Jižních Čech,“ informovala Zachrlová. Doprava v Brodě: konec cestě v blátě, Ledečská ulice se mění Přečíst článek › Podle Koalice soukromých lékařů ČR v roce 2020 chybí v ordinacích a ambulancích zhruba osm set odborníků, z toho na Vysočině minimálně padesát. „Důvody jsou jasné. Chybějí peníze, narůstá byrokracie. Když lékař nebo dokonce primář skončí v některých méně atraktivních krajích, není kým ho nahradit,“ konstatoval prezident České lékařské komory Milan Kubek. Zhoršily se podle jeho názoru i vztahy lékař a pacient. Lidé v bílém plášti měli dříve auru nedotknutelnosti. Dnes v rámci obecné krize hodnot lékaři čelí ze strany pacientů urážkám i nesmyslným žalobám. Požadavky na primáře - specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství - minimálně 8 let praxe v oboru - licenci České lékařské komory pro výkon funkce primáře v oboru vnitřní lékařství - zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost - stručnou výhledovou koncepci primariátu - manažerské a organizační schopnosti - osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného týmu pracoviště Zdroj nemocnice Kraj Vysočina

