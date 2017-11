Nejznámější památky na Vysočině navštívil rekordní počet turistů

Vysočina – Uplynulé úterý bylo pro všechny milovníky historie dnem, kdy mohli v tomto roce naposledy navštívit hrady a zámky nejen na Vysočině. Letošní turistická sezona skončila, a kasteláni tak v těchto dnech bilancují nad uplynulým obdobím.

Čtyři turistické cíle na Vysočině, které spravuje Národní památkový ústav (NPÚ) v Českých Budějovicích, letos zažily rekordní sezonu. Jejich návštěvnost stoupla oproti loňskému roku o 12,5 procenta.

Od 1. dubna do konce října zavítalo na čtyři památkové objekty ve správě NPÚ, do kterých patří zámek Telč, zámek Jaroměřice nad Rokytnou, zámek Náměšť nad Oslavou a hrad Lipnice nad Sázavou, celkem 189 872 platících návštěvníků.

„Máme dobrý pocit z toho, že trvá pozitivní trend vrůstající návštěvnosti památek Národního památkového ústavu jako celku i jednotlivě. Na Vysočině je to skutečně tak, že všechny spravované památky posílily oproti loňsku, a je třeba říci, že minulý rok byl i z dlouhodobého hlediska rekordní. A letos jsme se posunuli v tomto ohledu ještě dál,“ pochvaloval si ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Významnou roli, co se týče návštěvnosti, hraje v celkovém sčítání zámek Telč. „Turisticky nejvyhledávanější památkou se i v letošním roce stal s výrazným náskokem oproti ostatním památkám zámek Telč, který se pyšní šestnáctiprocentním nárůstem. Na druhém místě skončil zámek Jaroměřice nad Rokytnou s 37 243 návštěvníky a za ním je hrad Lipnice s 27 671 turisty,“ upřesnil Petr Pavelec.

Na telčský zámek zavítalo během sezony konkrétně 107 764 turistů. „Jsme rádi, že jsme překonali magickou hranici sto tisíc návštěvníků. Hodně nám tomu pomohla celoroční výstava kostýmů a rekvizit z pohádky Pyšná princezna, která se před 65 lety natáčela také na zdejším zámku. Výstavu si letos prošlo 19 tisíc návštěvníků,“ vysvětlil tamní kastelán Bohumil Norek.

Podle Radima Petra, kastelána zámku v Jaroměřicích, přišlo ve skutečnosti na zmíněnou památku mnohem více lidí. „My máme návštěvnost jenom 38 tisíc. To jsou ale lidé, kteří u nás koupili vstupenku. Nejsem schopný spočítat, kolik lidí jde do parku nebo kolik přišlo lidí v rámci svatby. To vidím jenom na spotřebě na záchodě. Myslím si, že sto tisíc lidí zámek projde,“ komentoval s nadsázkou uplynulou sezonu Radim Petr, kastelán zámku v Jaroměřicích.

Ke zvýšení návštěvnosti přispěla i bohatá nabídka společenských akcí a speciálních prohlídek. Na 160 různorodých koncertů, divadelních představení, výstav a dalších kulturních počinů přilákalo téměř 36 tisíc návštěvníků z celkového počtu.

Petr Pavelec z českobudějovického NPÚ přisuzuje letošní rekordní turistickou sezonu také obecně dobré ekonomické situaci. „Je to také tím, že střední Evropa a Česká republika je takovým bezpečnějším ostrovem v globální turistice. Navíc pořád trvá trend, který jsme začali vnímat asi před pěti lety. Jde o to, že i obyvatelé naší republiky ve větší míře než v minulosti navštěvují domácí místa a památky, což je pro nás mimořádně důležité,“ hledal důvody Pavelec.

Prozradil také, že na vysoké návštěvnosti má podíl také to, že se na již zmíněných památkách objevuje a děje stále něco nového. „Návštěvníky hradu samozřejmě čekají různé vánoční koncerty a zpívání. Ještě předtím se však na hradě začátkem prosince uskuteční natáčení třetího dílu seriálu Labyrint, který je v České televizi poměrně oblíbený,“ nakousl další chystané aktivity Marek Hanzlík, kastelán hradu Lipnice.

V letošním roce šlo na stavební obnovu a restaurování čtyř památek na Vysočině přibližně 25 milionů korun. Největší množství finančních prostředků a největší objem prací pocítil hrad Lipnice. „U Jaroměřic to vypadá, že letos stojí trochu stranou, tam se ale momentálně koncentrujeme na projektovou přípravu, kde plánujeme kompletní obnovu elektroinstalace, protipožárního zabezpečení a úpravy chceme dělat také v zahradním komplexu, kde hodláme opravit například mosty,“ vyjmenoval Petr Pavelec.



Jaké památky mohou lidé ještě navštěvovat:



Jihlavsko

Hrad Roštejn

Hrad a zámek Polná



Pelhřimovsko

Hrad Orlík s rozhlednou

Zámek Žirovnice

Zámek Kamenice nad Lipou

Hrad Kámen



Třebíčsko

Zámek Moravské Budějovice

Zámek Dukovany

Zámek Valeč



Žďársko

Zámek Velké Meziříčí



Havlíčkobrodsko

Zámek Chotěboř

Zámek Světlá nad Sázavou

Hrad Ledeč nad Sázavou

Zámek Přibyslav