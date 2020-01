Nejvyšší hasičské vyznamenání si Pavel Jirsa převzal z rukou představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v rámci slavnostní události, která se uskutečnila začátkem listopadu loňského roku v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

Titul zasloužilý hasič je výběrové vyznamenání, které se uděluje pouze členům hasičského sboru. Uděluje se zpravidla po pěti letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 40 let členství a dovršení 65 let věku. Při předání titulu v již zmíněném přibyslavském centru je člen zapsán do Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili, diplom a klopový odznak.

Titul se neuděluje opětovně a lze jej udělit i in memoriam. Pavel Jirsa tak rozšířil počet členů Sboru dobrovolných hasičů v Kamenici nad Lipou, kteří toto vyznamenání získali. Drželi vyznamenání jsou také Karel Vránek (2005) a Jiří Chalupa starší (2018).