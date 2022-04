Právě Lorencovi jsou příkladem rodiny jako z učebnice. Mladí, sezdaní, se dvěma dětmi. To, co vypadá jako zcela typické, ale v poslední době tak úplně časté není. „Vím o tom, že hodně párů se do svatby moc nehrne. Už to asi není tak důležité jako dřív. Já jsem ráda, že jsme se vzali,“ zamýšlí se Jana Lorencová.

Podle údajů Českého statistického úřadu se loni na Vysočině narodilo více než pět a půl tisíce dětí. Dva a půl tisíce jich ale přišlo na svět do rodin, které žijí na takzvanou psí knížku. „Obecně se dá říct, že lidem se v poslední době příliš uzavírat manželství nechce. Je to zkrátka trend. Roli ale také mohla hrát covidová doba, kdy se nemohly pořádat větší svatby. Budoucí rodiče nechtěli čekat, až to pomine, a dítě se tak narodilo nemanželskému páru,“ vysvětluje Lucie Vidovičová z Ústavu populačních studií brněnské Masarykovy univerzity.

V rámci okresů na Vysočině však i v tomto údaji panují značné rozdíly. Nejvíce dětí se narodilo na Žďársku, přičemž značnou převahu mají ty manželské nad nemanželskými. Naopak na Jihlavsku je podíl dětí narozených sezdaným a nesezdaným párům téměř vyrovnaný. „Může v tom hrát roli třeba způsob života. Na Žďársku je také více věřících, i to se může v těchto číslech projevit. Je ale pravda, že z hlediska statistik a sociologů se jedná o poměrně nízká čísla. Těžko z nich lze vyvodit nějaké hlavní kritérium,“ přemýšlí Vidovičová.

Nejméně dětí se loni narodilo v pelhřimovském okrese. Přišlo jich tam na svět něco málo přes sedm set, což je zhruba polovina oproti vítěznému Žďársku. „Může to být také kvůli tomu, že Pelhřimovsko má nízkou nezaměstnanost. Obecně totiž platí, že blahobyt vede k nižšímu počtu dětí,“ podotýká Vidovičová.

Dopadení pašeráků na Vysočině: zničí luxusní zboží Hugo Boss nebo Louis Vuitton

Jak ale dodává mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Helena Zelená Křížová, ne všechny děti ze žďárského okresu se narodily v tamní porodnici. „Sice jsme jedinou porodnicí na Žďársku, ale u nás loni přišlo na svět jen necelých osm set miminek. Ta ostatní se zřejmě narodila v jiných porodnicích,“ uvádí mluvčí.

Kraj Vysočina se dlouhodobě vylidňuje. A ani oněch pět a půl tisíce dětí, které se do něj loni narodily, to nezvrátí. Uvědomuje si to i hejtman Vítězslav Schrek. „O úbytku obyvatel samozřejmě víme a nepřekvapuje nás to. Lidé se stěhují do velkých měst. My tomu musíme čelit třeba kvalitními veřejnými službami, spoluprací s obcemi. Důležitá je také podpora vzdělávání a dobrá infrastruktura,“ vypočítává hejtman.