/ROZHOVOR/ Dlouholetý zastupitel Pelhřimova Pavel Hodáč kandiduje do Senátu za KSČM. Jednapadesátiletý jednatel společnosti v oblasti strojírenské výroby vychoval se svou ženou dvě děti. V aktivní komunální politice působí téměř dvacet let.

Pavel Hodáč kandiduje do Senátu za KSČM. | Foto: Deník / Redakce

Proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Žiji a pracuji v Pelhřimově. Jsem místní. Ostatní kandidáti k našemu okresu nemají žádný vztah a z velké většiny již překračují svůj aktivní věk. I v Senátu potřebujeme snižovat věkový průměr a umění naslouchat má dnes každý komu slouží zdraví. Na druhou stranu i já se v komunální politice pohybuji téměř dvacet let. Jsem dlouholetý zastupitel města Pelhřimov a v současné době dokončuji svůj druhý mandát zastupitele Kraje Vysočina. Mám v Pelhřimově pevné kořeny a vím co se tady děje a co volební obvod potřebuje.