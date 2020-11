Kruhový objezd je všeobecně úzký, ve špičce bude lepší se mu vyhnout. Chodím tudy na autobus, tak se nesmím spravit, abych prošla. Tam bude bouraček. Kamioňákům musíme popřát hodně pevných nervů. Kolem bývalé Rekrey by člověk ani s kočárkem neprojel, jak je chodník úzký. Tak lidé v těchto dnech reagují na změny na největší křižovatce v Pelhřimově.

Tamní průsečná křižovatka ulic Václava Petrů, Slovanského bratrství, Humpolecká a Průběžná se totiž proměnila na provizorní kruhový objezd. Důvodem je rekonstrukce stávajících semaforů, která potrvá do poloviny prosince.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi frekventovanou křižovatku, žádá proto vedení pelhřimovské radnice řidiče a chodce o maximální obezřetnost, ohleduplnost a opatrnost. „Nelíbí se mi to ani trochu. Projíždí tudy neustále sanitky a mají co dělat, aby se křižovatkou bezpečně dostaly dál,“ okomentovala na Facebooku situaci na křižovatce Olga Nechybová.

Zdroj: Deník / Denisa Krejčí

Semafory na křižovatce pod pelhřimovskou nemocnicí teď dělníci vyměňují kvůli jejich velmi špatnému technickému stavu. Až se dopravní režim na zmíněné křižovatce vrátí do původní podoby, budou semafory doplněny o chodecká tlačítka a video-detektory.

Světelné křižovatky v pelhřimovské Nádražní ulici a v blízkosti opravované křižovatky budou na sebe navazovat. „Součástí rekonstrukce je navržení koordinovaného dynamického dopravního řešení a jeho doplnění do stávajícího programu řadiče, neboli zařízení, které ovládá jednotlivá světla na světelně řízené křižovatce ulic Humpolecká, Slovanského bratrství a Průběžná v Pelhřimově tak, aby byla zachována koordinace se stávajícími řadiči na křižovatce ulic Karlovo náměstí, Václava Petrů a Příkopy, na křižovatce u Mountfieldu a na světelné křižovatce u bazénu,“ řekla mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Někteří by uvítali, když by na křižovatce vyrostl oficiální kruhový objezd. „Škoda, že jen provizorní kruháč, této křižovatce by slušel kruháč trvalý,“ řekla Zdenka Chmelařová. Podle Šárky Šádové by ale byl kruhový objezd neustále ucpaný. „Dle mého názoru by byl kruháč super řešení, ale co přechody pro chodce? Jsou tam čtyři. Vlastně by to neustále stálo, lidí tam přechází opravdu hodně,“ přemítala Šádová.