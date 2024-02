Rok 2023 byl na Vysočině historicky nejteplejší, sucho stojí desítky milionů

Loňský rok byl na Vysočině nejteplejší v moderní historii. Vyplývá to ze statistiky meteorologů. Průměrná teplota vzduchu činila 9,5 stupně Celsia, to je o 1,6 ° C nad dlouhodobý normál. Na boj s oteplováním a suchem má kraj letos k dispozici 94 milionů korun.