Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Kraji Vysočina stalo město Humpolec. Podnikatelské prostředí se dobře rozvíjí také ve Žďáru nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Prohlédněte si také tabulku oceněných měst z Vysočiny.

Nejlepším městem pro byznys na Vysočině je Humpolec. Víme proč; Zdroj: Se souhlasem Datank | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

David Palát z agentury Datank, která výzkum vede, uvedl, že Humpolec se Kraje Vysočina může pochlubit vysokým počtem ekonomických subjektů v přepočtu na tisíc obyvatel. „Stejně jako velmi vysokým počtem firem s více než dvě stě padesáti zaměstnanci. Podporou podnikání je rovněž dobrá dopravní dostupnost města. V Humpolci myslí na elektromobilitu. Alespoň to dokládá nejvyšší počet dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na sto firem,“ popsal.

Palát dodal, že dobrého výsledku dosáhl Humpolec také v testu elektronické komunikace. „Ten ověřuje prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů včasnost a kvalitu odpovědí ze strany živnostenských odborů,“ přiblížil mluvčí.

Podle starosty Humpolce Petra Machka má Humpolec výhodu, jelikož se město nachází na strategickém místě. „Historicky je to průmyslové město, i když dnes se jedná spíše o transformaci. Průmyslové areály poskytují určité výzvy a potenciály pro podnikatele, kteří si v nich mohou plnit své sny. Možná proto to tak dobře funguje. Nicméně město Humpolec chce být správným partnerem pro podnikatele i pro obyvatele, protože je potřeba, aby poměr byl celkově vyrovnaný. Město Humpolec také čeká spousta investic do občanské vybavenosti a výdajů do infrastruktury,“ sdělil.