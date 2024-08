Černý ležák Bernard jako nejlepší tmavý ležák na světě. Pivo z Humpolce se umístilo ve světové soutěži World Beer Awards 2024 v Londýně na úplné špičce a přivezlo zpátky na Vysočinu titul World's best dark lager, tedy nejlepší tmavý ležák na světe.

V první polovině srpna na soutěži World Beer Awards 2024 v Londýně proběhla finální degustace piv z celého světa. Už po několikáté na ní uspěl černý ležák Bernard. „World Beer Awards patří k světově nejvýznamnějším soutěžím. Vítězství si vážíme také proto, že jsme ho získali už několikrát. Je to důkaz, že se nám daří dlouhodobě držet vysokou kvalitu piva,“ potěšily výsledky vrchního sládka a generálního ředitele pivovaru Josefa Vávru.

Černý ležák je vůbec nejoceňovanějším pivem z produkce Rodinného pivovaru Bernard, získal už bezmála sto deset ocenění z celého světa. „Pivovar do něj přidává jemné kvasnice, díky nimž pivo sekundárně dokváší přímo v lahvi. Vaří se ze čtyř druhů sladů, kvasnic z vlastní produkce, vody z hlubinných vrtů a s použitím žateckých chmelů,“ vysvětlil mluvčí pivovaru Radek Tulis.

Nejvyšší ohodnocení si Černý ležák dovezl z této soutěže už i v roce 2010. „Porota je mezinárodní a velmi přísná, takže takovýto úspěch je pro nás opravdu významný," doplnil Tulis

Černý ležák nebyl jediným pivem, které si ze světové soutěže přivezlo do Humpolce ocenění. Odborná porota ocenila také svrchně kvašené pivo IPA, nové nealkoholické pivo s ovocnou příchutí Bernard Bitter Grep Free a mnoho dalších. „Je pro nás hodnotné i to, že ve světové konkurenci obstál ne jen jeden druh, ale že nejvyšší ohodnocení dostala i další naše piva. Není to tedy jen výjimka, náhoda, ale daří se nám držet kvalitu dlouhodobě a v několika kategoriích,“ upřesnil Tulis.