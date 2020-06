„My jsme měli mít druhý víkend v červnu takové jubileum, a to třicátý festival Pelhřimov – město rekordů. Bohužel k těm okolnostem došlo a my jsme festival přesunuli na příští rok. Nicméně jako jeho připomínku děláme akci Rekordy v karanténě a součástí této akce je také tato výstava,“ popsal Miroslav Marek z Agentury Dobrý den, jak vlastně výstava vznikla.

Výstava nabízí fotografický průřez z let 1990 až 2020, který vznikl za podpory Města Pelhřimov a Kraje Vysočina. „Prošli jsme asi deset tisíc fotografií, pak jsme z nich vybrali top události, které by tu určitě neměly chybět, protože si myslíme, že to jsou ty nejlepší výkony. Pak jsme vybrali fotky, které znázorňují právě tu historii. A když jsme to měli hotové, tak jsme zjistili, že musíme ještě asi tři sta dalších fotek vyhodit, protože je toho nezměrné množství,“ ukázal na vysoké panely Miroslav Marek.

Výstava bude na zmíněné rekordmanské zahradě k dispozici až do 28. června. Potom se přesune na hrad Lipnice nad Sázavou. „Výstavě přeji, aby neskončila po pár chvílích někde v depozitáři, nebo ve sklepě, ale aby se stala výstavou putovní, aby byla k vidění v našich městech a třeba někdy i v zahraničí a aby propagovala to, co v Pelhřimově dovedeme pěkného vytvořit,“ řekl před zahájením výstavy místostarosta Pelhřimova Josef Koch.