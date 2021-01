Poslední bašta v zemi bez koronaviru: Jsme radioaktivní, smějí se Pelhřimovští

Zdroj: Deník / Jiří Jíra

Jediným okresem v České republice, kde se nákaza Covidem-19 zatím nepotvrdila, je Pelhřimovsko. Místní mají jasno. Je to díky pelhřimovskému pivu a zázračné studánce. V obou je totiž léčivá voda z poutního vrchu Křemešník.

„Už jsem na to asi přišel. Je to tím, že chlemtáme Poutníka. To bude určitě tajný superlék,“ přemítal nad odolností Pelhřimovska Jaroslav Kubát. A dávkování této medicíny? „Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství,“ dodal s úsměvem.

