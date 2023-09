Narůstající bezohlednost jezdců na elektrokoloběžkách, stížnosti obyvatel i nedávná nehoda u rybníka Stráž. To jsou důvody, kvůli nimž uvažují v Pelhřimově o zákazu jízdy na některých místech.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Lidé se obrací na radnici se stížnostmi na jízdu elektrických koloběžek v místech, kde je hodně lidí, včetně malých dětí. „Nejsme vysloveně zastánci ani odpůrci používání těchto prostředků, každopádně přemýšlíme o vydání vyhlášky o zákazu používání elektrokoloběžek na některých místech. Vyvrcholením je neohleduplnost těch, kteří se na elektrokoloběžkách prohánějí po chodníku bez ohledu na ostatní, navíc často ve dvou. Jezdec by se měl pohybovat především po silnici a navíc maximální rychlostí pětadvacet kilometrů za hodinu,“ vysvětlil místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.

Omezením používání elektrokoloběžek chtějí v Pelhřimově předejít i nehodám, jaká se stala na začátku září u rybníka Stráž. Srazili se tam dva jezdci. „Šestnáctiletý mladík jedoucí na elektrokoloběžce se při průjezdu zatáčkou střetl s osmatřicetiletým elektrokoloběžkářem, který jel v opačném směru. Při dopravní nehodě se zranili,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Staršímu z jezdců navíc naměřili 0,13 promile alkoholu. U mladšího kvůli jeho zraněním dechovou zkoušky udělat nemohli. „Apelujeme na všechny cyklisty, aby nezapomínali na to, že alkohol za řídítka nepatří. Také by cyklisté neměli zapomínat na svoji bezpečnost. Součástí výbavy cyklisty by měla být i ochranná přilba, a to nejen u dětí do 18 let, kde je to stanoveno zákonem,“ zdůraznila policejní mluvčí. Používat by měli také oblečení s reflexními prvky.