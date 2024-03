Pelhřimovská nemocnice obnovila od pátku osmého března možnost návštěv pro všechna lůžková oddělení.

Nemocnice Pelhřimov obnovila návštěvy na všech odděleních. Ilustrační foto: Deník/Jaroslav Loskot

Návštěvní hodiny má pelhřimovská nemocnice stanovené každý den mezi půl třetí a šestou odpoledne. „Na dětském oddělení jsou návštěvy od třinácti do osmnácti hodin, na oddělení šestinedělí je doba návštěv stejná a na oddělení ARO a jednotkách intenzivní péče jsou s ohledem na závažný stav pacientů návštěvy kratší, a to od tří do pěti hodin odpoledne,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice Alexandra Knapová.

Komu se vymezený čas nehodí, má ještě jiné řešení. „Ve výjimečných případech je možné, po domluvě s ošetřujícím lékařem nebo primářem oddělení, navštívit nemocného i mimo stanovenou dobu,“ doplnila mluvčí nemocnice.