Je to slabé, zhodnotil prozatímní turistickou sezonu Tomáš Čihák z organizace Vysočina Tourism. Průvodci v památkových objektech si stěžují v červenci na nízkou návštěvnost. Za pravdu jim dává i Národní památkový ústav. Ovšem najdou se i výjimky. Hlavně tam, kde se turisté mohou procházet volně bez respirátorů.

Vysočina Tourism nemá důvod k radosti. „Moc spokojeni nejsme. Turistů na Vysočinu jezdí méně. Především to jsou Češi a jsou asi hodně opatrní kvůli covidu. Podstatně víc jich jezdí jen do přírody na výlety. Zájem o návštěvy památek klesl,“ prohlásil Čihák. Podle mluvčí Národního památkového ústavu Markéty Slabové zažily památky v červenci vesměs krušné časy.

Takové zkušenosti má Kristýna Hamáková, která má na starosti marketing a průvodcovské služby v zámku Žďár nad Sázavou i turistické centrum, včetně muzea. „Přesná čísla nemám,ale letošní červenec byl asi o 25 procent slabší než loni,“ potvrdila. V srpnu naopak návštěvnost roste. Nejvíc v pondělí, kdy má zámek jako jediný v kraji otevřeno. „To přijde denně až 240 lidí,“ poznamenala průvodkyně.

Důvodem malého zájmu v červenci je podle jejího názoru větší odliv turistů do zahraničí. „Poznala jsem to i ve městě. Lidé jeli na dovolenou do ciziny. Obchodníci si stěžovali na nízké tržby,“ dodala.

Skupinové prohlídky do 19 osob + průvodce jsou bez omezení. Návštěvník je pouze povinen mít po celou dobu prohlídky ochranu dýchacích cest (respirátor třídy FFP2 nebo nanoroušku) a před vstupem na prohlídku použije dezinfekci rukou.Pro skupinové prohlídky nad 19 osob + průvodce až do počtu 29 osob + průvodce s výjimkou dětí do 6 let musí být kromě ochrany dýchacích cest a použití dezinfekce splněna alespoň jedna z následujících podmínek. Negativní PCR test na covid ne starší sedm dní. Antigenní test na covid ne starší 72 hodin, doklad o očkování, potvrzení o prodělané nemoci ne starší 180 dní. Čestné prohlášení nebo antigenní test na místě.



Zdroj: Hrady a zámky kraje Vysočina

O nižší návštěvnosti mluví i průvodci v muzeu Kámen na Pelhřimovsku. Zaznamenal ji také kastelán Marek Buš ze zámku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku. „S tím nic nenaděláme. Loni byl vstup do památek bez omezení, letos jsou tu respirátory. Počet návštěvníků je omezený. Skupiny nad dvacet lidí se musí prokázat bezinfekčností. Konkrétní čísla nevím, ale návštěvnost byla u nás v červnu a červenci asi o třicet procent nižší než loni,“ shrnul kastelán situaci. Jak dodal, jsou to hlavně respirátory co turisty odradí. „Procházka vyhřátými prostorami s respirátorem na ústech není příjemná,“ konstatoval. Jak kastelán Buš dodal, není důležitý počet návštěvníků, ale to, jestli je prohlídka zaujala a odešli spokojení. „Samozřejmě finanční stránku nemůžeme minout. Naším správcem je Národní památkový ústav. Ten nízké tržby sleduje s obavami, což je pochopitelné,“ dodal.

Podle Aleny Vyskočilové, ředitelky zámku a muzea Polná na Jihlavsku je třeba brát v potaz i podíl turistů ze zahraničí. „Tam, kde jezdili často cizinci, teď logicky mají sezonu horší. Nás si naši domácí turisté našli a s návštěvností jsme spokojeni,“ konstatovala.

Ani kastelán státního hradu Pernštejn na Žďársku Zdeněk Škrabal na červencovou sezonu nežehrá. „V červenci jsme měli návštěvu vyšší než jsme čekali. Čísla z hlavy nevím. Sice jsou zavedená covidová opatření, ale kompenzuje nám to nově otevřená zahrada, kde se mohou návštěvníci volně procházet a zájem je vysoký,“ konstatoval.

Taková situace je i na státním hradě Lipnice nad Sázavou, kde se lidé také mohou pohybovat sami venku bez respirátorů „Na hrad je to od nás kousek. Jezdíme sem s rodinou. Projdeme se venku, sami bez omezení podle svého. Ani vstupné není tak vysoké,“ pochvalovala si Lipnici Eva Zámečníková z Havlíčkova Brodu.

Podle kastelána Marka Hanzlíka se návštěvnost hradu pomalu ale jistě zvedá každý rok. „Letos to navíc ovlivnila výstava Lipnická bible 1421–2021,“dodal.

Denně navštíví hrad asi 600 lidí.