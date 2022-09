Změnu by místní ocenili. Městys má totiž podle nich nedostatky, které by šly napravit. „Jezdívám po několika evropských městech a vesnicích. Některé z nich jsou stejně velké jako Cerekev. Ale nikde jsem neviděl balený asfalt v centru obce. To mi tady třeba vadí. Plus kruhový objezd u čekárny na autobus nefunguje. Je to spíš tráva než skutečný objezd,“ vyjmenoval Jaromír Šimek. Naopak je nadšený z možnosti nápravy. „Jsem rád, že se konečně něco bude dít. Vize městysu chyběla,“ dodal místní muž.