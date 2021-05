Dobrý den, jdete si nakopat pytel? Touto otázkou vítá od pondělního rána návštěvníky pelhřimovské kompostárny Zdeňka Lišková, vedoucí odpadového hospodářství tamních technických služeb. Hravou formou se totiž zapojili do Mezinárodního týdne kompostování.

Akce Nakopej si pytel v Technických službách města Pelhřimova. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Za jeden pytel zmíněného organického hnojiva zájemci neplatí. Malý háček to ale přeci jen má. „Když už to mají zadarmo, tak si to musí alespoň ‚odmakat‘ a pytel si naplnit sami,“ usmívá se Lišková. „Nikomu to ale zatím nevadilo a případně jsem tady od toho, abych jim pomohla,“ doplňuje.