Za posledních čtyřiadvacet hodin se na Vysočině zvýšil počet pouze u nově testovaných lidí na Covid-19, a to o pětaosmdesát. Celkem jich je 10645. Počet nakažených a uzdravených zůstává stejný. Po odečtení potvrzených vyléčených a zemřelých případů jsou tedy v kraji aktuálně pouze čtyři lidé, u kterých se zmíněné onemocnění prokázalo.

Nemocnice v Jihlavě. | Foto: Nemocnice Jihlava

Nejspíš proto už i jihlavská nemocnice ukončila triáž u hlavního vchodu. V pondělí 15. června navíc znovu otevřela také všechny vchody do budovy. „Při vstupu do nemocnice zdravotníci každému příchozímu změřili teplotu a vyplnili krátký dotazník, který se týkal onemocnění Covid-19. Ten mohli příchozí vypsat jednoduše i doma online,“ připomněla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová, jak to do pondělní devatenácté hodiny chodilo.