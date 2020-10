Jako zelená oáza působí třeba vísky kolem Ledče nad Sázavou. Žádného nemocného v tuto chvíli nemají například ve Vilémovicích. „Lidé jsou vzorní a dodržují všechna vládní opatření. Já sám nosím roušku i venku už týden. Možná právě díky té důslednosti se nám to zatím vyhýbá,“ přemítal starosta Vilémovic Václav Vacek.

Zeleně v obklopení červené září i Hrutov na Jihlavsku. „Mám ale strach, že se to bohužel za chvíli změní. Část z nás je zrovna v karanténě a máme jít v pátek na testy,“ svěřil se starosta obce Zdeněk Vrtal.

Naopak Střítež na Třebíčsku je na opačném barevném spektru. Z 543 obyvatel je tady 27 nakažených. Zdroj nákazy ale neznají. „Nemám zprávy o tom, že by se nakazili na nějaké hromadné akci. Přeci jen, kdyby se u nás něco takového pořádalo, tak by se to nejspíš rozkřiklo,“ uvedl střítežský starosta Zbyněk Procházka.

Nejhorší je Žďársko

Rudo je v i okolí Velkého Meziříčí. Kromě samotného města svítí temně červenou barvou i Vídeň, Kozlov, Jívoví, Bory nebo Křížanov. Je to dané ale hlavně jejich velikostí. Byť některé mají jen dva nebo tři nakažené, po přepočítání na sto tisíc obyvatel ihned skočí do odstínů červené.

Ostatně právě proto je na Žďársku aktuálně situace nejhorší. Co se nemocných týče, byl tento okres o víkendu dokonce čtvrtý nejzasaženější v zemi. „Mnohdy v tom však hraje roli náhoda. Občas se v daném okrese stihne vyhodnotit více vzorků a počet nakažených oproti jiným výrazně vyskočí,“ vysvětlil krajský hygienik Jiří Kos.

Vysočina ale podle něj kopíruje celorepublikový trend. „Už tady máme de facto komunitní přenos. Nějaké výraznější ohnisko momentálně neevidujeme. Naposledy se virus objevil v domově důchodců ve Velkém Meziříčí, ale vzhledem k uzavřenosti tohoto zařízení se příliš nerozšířil do okolí,“ sdělil Kos.

Podobně smířlivě se k situaci staví i Jana Procházková z Jihlavy. „Říká se, že nás to čeká všechny, nebo alespoň většinu. Takže situaci beru tak, jak přichází, dodržuji vše, co ministr nařídí, a doufám, že zase bude dobře,“ pověděla.

Ne všichni však s jejím názorem souhlasí. „Nevidím jediný důvod k nošení roušek i venku. Akorát si tím ničíme imunitu. Kdyby lidé nejezdili v létě k moři, nemuseli jsme teď být tam, kde jsme,“ rozhořčil se Jiří Adam z Pelhřimova.

Aktuálně je v Kraji Vysočina 4 761 lidí, kteří se léčí s Covidem-19. Podle slov hygienika Kose mezi nimi převládají lidé ve středním věku. „Většinu tvoří ročníky od třiceti do padesáti. Mladších je výrazně méně,“ dodal.

Vybrané obce bez nákazy:

Havlíčkobrodsko: Vilémovice, Sedletín, Slavíkov, Věžnice, Modlíkov

Jihlavsko: Kaliště, Zbinohy, Hrutov, Pavlov, Doupě

Pelhřimovsko: Hořice, Mezná, Kámen, Nová Buková, Mladé Bříště

Třebíčsko: Heraltice, Lesná, Horní Újezd, Budkov, Jinošov

Žďársko: Radostín, Baliny, Březské, Sulkovec, Krásné