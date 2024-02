Oblíbená zpěvačka byla studnicí vzpomínek, které před mnoha lety mohli posluchači slyšet v pořadu Tři hodiny s evergreeny. Dopoledne s kolegou usedli do nahrávacího studia a předtočili několik dílů najednou.

Konec svého života Naďa Urbánková prožila v Želivě, kde bydlela v areálu kláštera . Dokud to šlo, dělala radost posluchačům Českého rozhlasu Vysočina ve víkendovém pořadu, kde coby Urbánkovic Naděžda plnila přání posluchačům a ráda si s nimi povídala.

Zpěvačka se stále snažila být ve střehu, zajímala se o aktuální dění. Sledovala politiku, ale také třeba fandila účastníkům v pěveckých soutěžích. „Dávala mi rady do života, často měla pravdu," dodává k tomu bývalý rozhlasový kolega.

Když jindy přátelská a komunikativní milovnice života naopak potřebovala mít svůj klid a soukromí, našla ho v Želivu. Tam nejdříve jezdila na návštěvu a pobývala přímo v klášteře, poslední roky bydlela v pronajatém bytě v úřednickém domě v areálu.

Když ještě byla Naďa Urbánková při síle, zapojovala se i do kulturního a společenského dění v Želivu. „Třeba tím, že zpívala při mších v kostele, koncertovala se svou spřízněnou kapelou Bokomara, zašla si popovídat do hospody. Když točila dokumenty s televizí, ráda štáb brala do prostor kláštera. Naďa Urbánková měla Želiv moc ráda," vypráví o Nadě Urbánkové opat želivského kláštera Teadeáš Róbert Spišák, který si se známou zpěvačkou tykal.

V kontaktu s ní byl téměř do její smrti. „Volali jsme si ještě o Vánocích. Její stav se potom zhoršil tak, že poslední dny svého života trávila v Praze s dcerou. Já jsem ji vyprovodil na její poslední cestě, " doplňuje Spišák.

NAĎA - JEDINÝ VZPOMÍNKOVÝ KONCERT NADI URBÁNKOVÉ Kdo chce na legendární zpěvačku zavzpomínat, může zajet do pražské Lucerny na vzpomínkový koncert. Uskuteční se 11. dubna letošního roku. Pozvání přijala Miluška Voborníková, Pavlína Filipovská, Leona Machálková, Karel Kahovec, Milan Drobný, Michal David, Pavel Šporcl a Jana Fabiánová.

Zpěvačka zemřela 3. února 2023 ve věku 83 let a je pochovaná na želivském hřbitově. Místo jejího posledního odpočinku nelze přehlédnout. Na náhrobku jsou pro ni tak typické brýle, které ráda nosila.

Naďa Urbánová se narodila 30. června 1939 v Nové Pace jako Naděžda Balabánová. Vystudovala střední zdravotní školu, ale táhlo ji to k umění. Byla známou českou zpěvačkou, herečkou a moderátorkou. Jejím manželem byl Karel Urbánek, několik let žila s Josefem Abrhámem. Její dcerou je zpěvačka Jana Fabiánová.

Naďu Urbánkovu si můžeme pamatovat z filmů jako Kdyby tisíc klarinetů, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti nebo Na samotě u lesa. Neodmyslitelně k ní patří písně Závidím a Drahý můj.