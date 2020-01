„Je vydané územní rozhodnutí,“ informovala Marie Tesařová, ředitelka jihlavské regionální správy ŘSD ČR. Současně dodala, že toto územní rozhodnutí dosud není pravomocné, takže se v tuto chvíli účastníci řízení mohou proti tomuto rozhodnutí odvolávat, což by další kroky při přípravě stavby mohlo pozdržet.

Podle aktuálního harmonogramu by stavební práce měly začít v roce 2024 a do provozu by měl být obchvat uveden v roce 2026.