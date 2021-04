Letošní velikonoční svátky budou ze známých důvodů jiné a stejně jako loni trochu omezené. Rodinné návštěvy, setkání s přáteli či tradiční koledování si budeme muset odpustit. Na některých místech Vysočiny si ale Velikonoce a tradice s nimi spojené přeci jen připomenou.

V Březníku na Třebíčsku vyrazí rodiče s dětmi ven s hrkači a řehtačkami, aby nahradili zvuk zvonů, které odletí do Říma. „Jediné, co letos připomíná Velikonoce, jsou čokoládoví zajíčci v obchodech. Byla by ale škoda, kdyby lidé vůbec nevnímali, že budou Velikonoce,“ prohlásila Eva Prokopová, která tradici řehtání v Březníku před několika lety založila.

Shlukovat se ale tamní obyvatelé nebudou. „Budeme chodit dvě rodiny, ale každá zvlášť ve čtvrtek dopoledne a v pátek odpoledne.

Velikonoce na Vysočině



- v Březníku vyrazí dvě rodiny ve čtvrtek a v pátek s hrkači a řehtačkami



- do parku v Březníku mohou lidé nosit své jarní dekorace



- zdobit mohou zájemci i Velikonočník v Humpolci v ulici 5. května u památníku Ivana Martina Jirouse



- do humpoleckého íčka mohou lidé posílat fotografie z uplynulých velikonočních pondělí



- v Pelhřimově čekají na ručně tvořené velikonoční dekorace Vajíčkovníky před tamní radnicí

Kvůli této situaci se budeme separovat a půjdeme každá rodina v jinou dobu,“ vysvětlila Prokopová.

Na příchod nejvýznamnějšího křesťanského svátku ale v Březníku upozorňuje i výzdoba tamního parčíku. „K vyzdobení parčíku jsme vyzvali i místní. Lidé tak mohou vyrobit různé velikonoční či jarní dekorace, které pak mohou zavěsit na smrk uprostřed vesnice nebo kamkoliv v parku. Při procházkách se tak budeme kochat jarní výzdobou. To je tak jediné, co jsme letos mohli udělat, aby nedošlo k nějakému shromažďování,“ řekla Jana Řezaninová z kulturního výboru obce.

Naopak v Hoštěticích na Jihlavsku, kde tradici hrkání obnovily v roce 2017 tamní mladé maminky, bude letos zřejmě ticho. „Myslím si, že občané budou zodpovědní a nebudou nic plánovat. Letos budou ženský od pomlázky ušetřený. Příští rok si to vynahradíme,“ zasmál se starosta Hoštětic Jiří Kadlec.

Na tradiční hody hody doprovody letos zanevře i Jiří Poděbradský z Kamenice nad Lipou. „Letos tyto zvyky asi oželím, kvůli těm opatřením. Velikonoce strávím pravděpodobně s mladou. Teď jsem do čtvrtka v karanténě a už potřebuju někam na vzduch. Takže když to půjde, tak nejspíš vyrazíme někam na výlet,“ svěřil se Poděbradský.

Sára Křivánková z Třebíče si bude velikonoční svátky užívat v rodinném kruhu. „Určitě se zaměřím na dokončení prací na vysokou školu, protože na to budu mít čas. Jinak se budu snažit, pokud vyjde počasí, chodit ven na procházky a možná i na nějaký malý výlet, jako třeba na nějakou rozhlednu tady v okrese,“ vyjmenovala Sára Křivánková.

V Humpolci museli už podruhé připravený velikonoční program zrušit. „Původně jsme měli v plánu, že ve skanzenu Zichpil uděláme velikonoční jarmark se všemi tradicemi a obyčeji. Velikonoce si ve městě připomínáme jenom v takové nekontaktní formě,“ sdělila ředitelka Městského kulturního a informačního střediska v Humpolci Marcela Kubíčková.

Nejen místní tak vyzývá, aby si velikonoční mrskačku užili trochu jinak. „Otevřete už dnes rodinná alba a krabice se starými fotkami a najděte nějakou z velikonočního pondělí. Dýchnou na vás vzpomínky z let nedávných i minulých, vzpomenete si na radostné příběhy s tím spojené a budete mít důvod se usmívat,“ vybízí zájemce Marcela Kubíčková s tím, že bude moc ráda, když lidé nějakou svou vzpomínku na velikonoční mrskačku do íčka prostřednictvím emailu pošlou.