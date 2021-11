Cestující budou od 12. prosince jezdit podle nového železničního jízdního řádu. Na většině tratí budou vlaky jezdit podobně jako letos, přesto k úpravám dojde. Týká se to hlavně tratí mezi Jihlavou, Třebíčí, Náměští nad Oslavou a Brnem a poté mezi Okříšky, Moravskými Budějovicemi a Znojmem. Za jízdu vlakem si zároveň lidé připlatí. Cena lístku zdraží o tři procenta.

„Ceny jsme přizpůsobili inflaci za předchozí období. Na základě toho jsme pak upravili základní kilometrický tarif. Čekáme, že se jízdné zvýší o 3,2 procenta. Zároveň začneme nahrazovat starší vozy, takzvané koženky. Nahradí je klimatizované vagóny se zásuvkami na dobíjení nebo přístupem k WIFI,“ uvedl mluvčí Českých drah Lukáš Kubát.

Vlaky pravidelně využívá Iveta Veselá z Číchova na Třebíčsku. „Současné spoje mi vyhovují, protože se díky nim dobře dostávám do práce. I když máme auto, využívám občas vlaky, abych se dostala do okolních měst. Budu se muset ještě na změny pořádně podívat. Pokud se jízdenky zdraží, tak to pocítím, jelikož cestuji skoro každý den,“ prozradila svůj názor.

Změna jízdního řádu se týká například Okříšek na Třebíčsku. Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:22 do Znojma nově pojede i v pracovní dny o prázdninách. Tyto dny však přestane do Znojma jezdit spoj, který tam přijížděl o půl deváté. „Loni jsme kvůli úpravě jízdního řádu posunuli začátek vyučování ve škole. Někteří zase začali jezdit do práce autem, ale nakonec se to stabilizovalo. Budeme si muset zvyknout i tentokrát, nic s tím nenaděláme,“ řekl starosta městyse Zdeněk Ryšavý.

Nový jízdní řád se ještě může změnit. „V prosinci budeme nové jízdní řády pečlivě sledovat, abychom na problémy včas zareagovali. Některé nuance se totiž ukážou až přímo v provozu. Budeme také ještě pracovat s podněty obcí. K významným změnám v jízdních řádech dojde za dva roky. Příští rok bychom chtěli rozjet systém na předplatné jízdenek. Cestující by si mohl zakoupit týdenní, měsíční nebo roční jízdenky,“ předeslal krajský zastupitel Martin Hyský. Nový jízdní řád bude platit do 10. prosince 2022.

Největší změny železničního jízdního řádu na Vysočině

* Nový jízdní řád platí od 12. prosince 2021 do 10. prosince 2022



* České dráhy počítají se zdržením jízdenek o 3,2 procenta kvůli inflaci



Trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou (– Kolín)

* Odjezd sobotního a nedělního vlak z Havlíčkova Brodu do Kolína se sjednotí. Vlaky pojedou v 17:04. V opačném směru bude víkendové vlak jezdit od 17:36



Trať 240 (Brno –) Náměšť nad Oslavou – Okříšky – Jihlava

* V pracovní dny nově pojede vlak v 5:50 z Náměště nad Oslavou do Třebíče

* Vlak s odjezdem v 6:17 z Třebíče do Jihlavy nově nepojede v neděli

* Vlak s odjezdem v 5:43 z Jihlavy do Třebíče nově nepojede v neděli



Trať 241 (Znojmo –) Moravské Budějovice – Okříšky

* Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:22 do Znojma nově pojede i v pracovní dny o prázdninách

* Vlak z Okříšek s příjezdem v 8:30 do Znojma nově nepojede v pracovní dny o prázdninách

* Vlak s odjezdem v 6:58 ze Znojma do Moravských Budějovic nově nepojede v pracovní dny o prázdninách



Trať 250 (Brno –) Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod

* Vlak s odjezdem ve 4:22 z Tišnova do Žďáru nad Sázavou jedoucí v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova pouze v pondělí, nově pojede v tomto úseku v pracovní dny. Z oběhových důvodů dochází ke zrušení protijedoucího ranního vlaku od úterý do pátku se stávajícím odjezdem v 4:00 z Křižanova do Vlkova u Tišnova (Os 4671).

* Vlak s odjezdem v 13:02 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou nově zastaví na zastávce Nížkov

* Vlak s odjezdem v 14:24 ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu nově zastaví na zastávce Nížkov