V okrese Žďár nad Sázavou jsou ve hře lidovec a místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement a starosta Nového Města na Moravě, sociální demokrat Michal Šmarda. Oba jsou zkušení komunální politici.

V prvním kole se oba finalisté utkali s dalšími čtyřmi soupeři. Nejvíce hlasů, a to 10 660 získal Josef Klement, absolvent Vysokého učení technického v Brně. Michalu Šmardovi, který působil jako asistent a poradce poslanců a senátorky Dagmar Zvěřinové, projevilo svou přízeň 8 691 voličů.

Na Pelhřimovsku bojují o hlasy voličů sociální demokrat a současný senátor Milan Štěch a radní Jindřichova Hradce Jaroslav Chalupský, který kandiduje za stranu Svobodných. I v tomto okrese mohli lidé vybírat ze šesti kandidátů. V prvním kole voleb získal šestašedesátiletý vyučený strojní zámečník, který později vystudoval střední průmyslovou školu Milan Štěch celkem 11 581 hlasů. Šestačtyřicetiletý otec dvou dětí Jaroslav Chalupský skončil na druhém místě s 8731 hlasy.

Zájemci mohou do volebních místností chodit až do 22 hodin. V sobotu pak mohou lidé přijít odevzdat svůj hlas od 8 do 14 hodin. Příchozí dostanou volební lístky až na místě. Voliči by však kromě svého občanského průkazu neměli zapomenout také na roušku.

Během pátku a soboty rozhodnou voliči z různých koutů republiky o obsazení třetiny horní komory, konkrétně šestadvaceti senátorských křesel.