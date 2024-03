K obchodu přijíždím v sobotu před devátou večer. Klasická doba, kdy člověk prostě jinde nenakoupí . A může potřebovat chipsy k filmu nebo bonboniéru manželce, protože zase zapomněl na výročí. Někdo může v tuto dobu potřebovat i koště, ponožky nebo třeba nějaký ten alkohol. I ten je v nabídce, proto dveře otevřou jen osoby starší osmnácti let.

Nákup prakticky začíná už předem doma. Je potřeba nastudovat si, jak se do obchodu vůbec dostat. Vedle bankovní karty je nezbytná také aplikace DoKapsy od ČSOB. Instalace je ale intuitivní a funguje i pro klienty jiných velkých bank. Aplikace dokonce hned vygeneruje QR kód ke vstupu. Platí dvě minuty. Zatím ho tak neuplatním, ale vidím, že to bude fungovat.

Parkování je v pohodě, hned u silnice jsou volná místa. Před obchodem však stojí partnerská dvojice a prohlíží si nová pravidla, jak nakupovat po ukončení pracovní doby personálu prodejny. I když jsou to od pohledu slušní lidé, mám dilema, jestli se pustit do odemykání dveří. Aby nechtěli do obchodu se mnou. Naštěstí odchází a za výlohou obchodu tak zůstává jen jedna velká žába. Ani tu tam nechci pouštět.

Dostat se do obchodu je úplně snadné. Mobilní aplikace vygeneruje kód, po jeho přiložení k čtečce se dveře otevřou a světla uvnitř obchodu, která dosud svítil jen, řekněme, napůl, se rozsvítí. Působí to až velkolepě. Vítejte nakupovat.

Obchod vypadá jako kterýkoliv jiný. I pokladna tam je, protože ve všední dny a v sobotu dopoledne funguje jako kterýkoliv jiný. Později večer je v něm ale naprosté ticho. Pult s uzeninami je uzavřený, stejně jako prodejna firmy Lapek. V rámci obchodu funguje pouze při otevírací době celého obchodu. To ale nevadí. Horší je nabídka pečiva, z toho čerstvého si můžu koupit jeden pomačkaný rohlík.

Jinak jde ale o slušně vybavenou prodejnu. Není největší, ale člověk tam najde prakticky vše. Od piva přes drogerii, chipsy, bonboniéry až po třeba ananas. Ceny jsou přiměřené, srovnatelné s jinými supermarkety. U stropu je přitom nespočet kamer, které sleduje ostraha. Člověk je tu pod kontrolou na každém kroku.

Jelikož tu není žádný personál, člověk si musí se vším poradit sám. To platí i ve chvíli, kdy nemůže najít čerstvé mléko. Projde prodejnu jednou, kdy najdu jen trvanlivé, pak podruhé, jestli se třeba nepřehlédl, a končím. Není koho se zeptat, jestli mají mléko a případně kde.

A na závěr si vše sám namarkuju. Na začátek je sice trochu zvláštní vidět na displeji záběr na své ruce z kamery nad dotykovou obrazovkou, to se ale po načtení QR kódu změní a člověk před sebou hezky vidí, jak se načítá nakoupené zboží a kolik co stojí. Píp, píp, píp – funguje to bezproblémově. Nakonec zaplatit kartou a opět přes QR kód se dostat ven z obchodu.

Sleduji, jestli je žába ještě za dveřmi, nerad bych jí pustil dovnitř, ta se ale mezitím už vydala do vedlejšího parku. Jinak je v okolí prodejny docela klid. Co by taky kdo dělal venku před půl desátou večer. Pro místní je ale bezpochyby fajn vědět, že kdyby cokoliv potřebovali, můžou si dojít nakoupit kdykoliv. Klidně v sobotu o půlnoci. Ve tři ráno. Nebo v devět večer.