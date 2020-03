S občasným sněžením ve všech polohách budeme pak muset počítat po několik dní od pondělí 30. března. V noci bude navíc mrznout, v pondělí a v úterý budeme vstávat do mrazivých rán, kdy může být znovu až k minus pěti až minus osmi stupňům Celsia. Navíc s nástupem letního času budeme vstávat o hodinu dřív.

V sobotu bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupají na třináct až šestnáct stupňů Celsia. V neděli se ale začne počasí měnit. „Příliv teplejšího vzduchu od jihovýchodu ukončí studená fronta, která bude v neděli večer postupovat přes naše území k jihu. Za frontou k nám bude proudit studený vzduch od severu,“ uvedla v předpovědi počasí Ivana Záluská z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

V neděli bude přes den ještě od osmi do dvanácti stupňů. V pondělí ráno bude už na Vysočině mrznout, a to od minus jednoho do minus pěti stupňů. Někde může vydržet mráz i přes den, předpověď počasí na pondělí odpoledne hovoří o teplotních maximem mezi minus jedním a plus třemi stupni.

Nejchladnější noc v nadcházejícím období bude zřejmě z pondělí na úterý, kdy má být od minus čtyř do minus osmi stupňů Celsia.

Někde tak mohou padnout minimální noční teploty z prvního jarního týdne. Na pěti profesionálních stanicích na Vysočině zaznamenala největší mráz ta v Přibyslavi, kde bylo v noci na pondělí 23. března minus 7,8 stupně Celsia.

Předpověď počasí pro Vysočinu

Noc Den

Sobota 28. 3. +4 °C až +1 °C +13 °C až +16 °C

Neděle 29. 3. +4 °C až 0 °C +8°C až +12 °C

Pondělí 30. 3. -1 °C až -5 °C -1 °C až +3 °C

Úterý 31. 3. -4 °C až -8 °C 0 C až +4 °C

zdroj: ČHMÚ (předpověď z pátku 27. března v 11.30 hodin)