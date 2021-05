Památník ke stému výročí založení Československé republiky, který je součástí lipového stromořadí v Horní Cerekvi, stále čeká na své oficiální slavnostní odhalení. Zmíněnou alej, kterou tvoří přes čtyřicet lip, vysadili tamní nadšenci od hlavní silnice až k hornocerekevskému židovskému hřbitovu.

Pamětní kámen s lavičkou ke stému výročí založení Československé republiky zdobí lipovou alej k židovskému hřbitovu v Horní Cerekvi. | Foto: Deník/Denisa Krejčí

„Vleče se to už od roku 2018. Prvně jsme podél cesty vysázeli asi pětadvacet lip. Pak jsme sehnali peníze i na další, které jsme vysadili další rok. Navíc jsme začali uvažovat o památníku a lavičce. A do toho přišel koronavirus, tak jsem zvědavý, jestli to po třech letech odhalíme,“ přemítal Vlastimil Němec, předseda včelařského spolku v Horní Cerekvi, který celou akci organizuje.