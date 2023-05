Holcman v restauraci pracoval i před zákazem kouření. Jestli se protikuřácký paragraf podepsal na tržbách restaurace, to se prý nedá srovnávat. „Byla tehdy jiná doba. Dneska je zas úplně jiná situace. Jiné podmínky, jiné ceny, jiné problémy,“ pokrčil rameny Holcman, který se ale rozhodl vyjít vstříc těm, kteří se bez tabáku k pivu neobejdou. „Když není otevřená zahrádka, tak venku na zdi hospody najdou kuřáci zvláštní pultíky. Mohou na ně odložit půllitr s pivem i popelník. Byl to částečně můj nápad ve spolupráci s Plzeňským pivovarem,“ upřesnil Holcman.

Cesta z Brodu do Žďáru: řidiče čeká dlouhé čekání v kolonách a semafory

Hospoda v obci Víska u Chotěboře na Havlíčkobrodsku je nekuřácká sedm let a zcela dobrovolně. „Hospoda prošla rekonstrukcí. Sami jsme si ji opravili, vymalovali a pak se rozhodli, že se v ní kouřit nebude. Jinak by nové zdi byly za chvíli černé jak bota,“ prohlásil místní Ondřej Čapek.

Milan David provozuje v Humpolci podnik Motorkářské doupě. Ani „drsní“ motorkáři si u něho nezapálí. „Po zákazu kouření nám návštěvníků neubylo. Když je teplo, máme restauraci venku. Tam popelníky přetékají. V zimě si ale uvnitř nikdo nezapálí. Neschvaluji ani elektronickou cigaretu,“ zdůraznil David.

V Jihlavě vyrostl nejvyšší mrakodrap Evropy. Podívejte se

Podle vedoucího pelhřimovského pivovaru Poutník Vladimíra Veselého je dnes protikuřácký zákon passé. „Tak dlouho se společnost snažila dostat lidi z hospod, až se jí to povedlo. Páni zaveleli, lidé dole se s rozkazem naučili nějak žít. Gastronomie u nás dostala v poslední době tolik ran, že nějaký protikuřácký zákon je kapka v moři,“ konstatoval Veselý s tím, že i dnes si ale myslí, že vydávat zákazy, jestli se v hospodě nebude kouřit, má být pouze výhradní právo majitele.

Hostinský René Kotěra vedl v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku vyhlášenou hospodu Na staré poště. Pak přišel protikuřácký zákon a zavedení elektronické evidence tržeb. Hostinský Kotěra skončil. Dnes je v polovině objektu obchod s asijským zbožím, ve druhé je i nadále hospoda, ale vede ji manželský pár z Vietnamu.

Ředitel ZUŠky v Pelhřimově: školné musíme zdražit, náklady stouply skokově

Zákaz kouření se podepsal například i na jedné z brodských kaváren. „Je to katastrofa. Počet zákazníků klesl o polovinu, tržby klesly o 50 procent,“ řekl po zavedení zákona Tomáš Fendrych z Oldies Caffe Havlíčkův Brod. Dnes už kavárna na seznamu brodských podniků není.

Protikuřácký zákon považovala za omezování svobody Iveta Jelínková z Havlíčkova Brodu tehdy i dnes. „V létě chodím na zahrádky. V zimě do kuřáckých klubů. Ať si to nekuřáci v hospodách užijí, bez nás škůdců, když za to tak bojovali. Dneska je taková drahota, že polovina nekuřáků nebude mít za chvíli ani na jídlo, natož na hospodu,“ dodala ironicky.

Podnikatel naproti trpí

Smutnou zkušenost s hloučky kuřáků má Milan Plodík obchodník s realitami z Havlíčkova Brodu. Vlastní nemovitost přímo proti hospodě, kde se venku kouří o sto šest. „Když prší, tak se kuřáci s cigaretou schovávají před deštěm u mě před vchodem. Řeším nepořádek, nedopalky, odpadky, někdy i rámus, když jsou hosti podnapilí. Musím po nich uklízet. Napomínat ty lidi nemá smyl, ještě by mi rozbili výlohu. Když kouřili v hospodě, byl klid,“ povzdechl si podnikatel.

Protikuřácký zákon

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je účinný od 31. května 2017. Zákon se vztahuje na veškeré veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory, letiště, nástupiště, zastávky a veřejné dopravní prostředky. Platí i pro zdravotnická zařízení, školy, dětská hřiště a sportoviště. Kromě restaurací si lidé nesmí zapálit cigaretu ani v kinech, divadlech nebo v prostorách zoologických zahrad. Za porušení zákazu platí pokuta až pět tisíc korun. Provozovatelům prostor, kterých se norma týká, hrozí až dvoumilionová pokuta a zákaz činnosti na dva roky. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Podobně negativně vnímá houfy kuřáků na ulici Jana Beránková z Havlíčkova Brodu. „Jezdím do Jihlavy do práce autobusem. Před barem u nádraží jich na ulici stojí několik. Když mají upito, pokřikují po lidech. Někdy se jich bojím. Když byli uvnitř, nikdo o nich nevěděl,“ povzdechla si.